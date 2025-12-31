Orbán Viktor titkokat árult el az idei évéről

Orbán Viktor a legújabb TikTok videójában röviden és tömören összefoglalta az elmúlt esztendő legfontosabb történéseit.
Arra a kérdésre, hogy mi volt 2025 legjobb híre, a miniszterelnök ezt válaszolta:
Kapu Tibor nemcsak fölment a világűrbe, de hála istennek vissza is jött.
Arra a kérdésre, hogy mi volt az év legnagyobb gólja, Orbán Viktor ezt felelte:
Elfogult vagyok. A kis Dárdai a Puskás Akadémia egyik hazai meccsén egy ollózós. Micsoda gól is volt az!
2025 legjobb zene száma a kormányfő szerint az újrakomponált Szabadság vándorai.
Az idei év legnagyobb élménye a miniszterelnök számára pedig az unokákkal lenni mindig.
Arra a kérdésre, hogy melyik volt 2025 leghosszabb perce, Orbán Viktor ezt válaszolta:
A 96. perc a számunkra rosszemlékű Magyarország-Írország labdarúgó világbajnoki selejtező visszavágó meccsen. Egy ilyen romantikus és szimpatikus nép, mint az ír, hogyan tehetett ilyet velünk – tette hozzá a miniszterelnök.
Orbán Viktor a videó végén azt is elmondta még, hogy
nem voltak soha rossz szilveszterei.
A miniszterelnök azt is hozzátette még, hogy amikor még egyetemista volt, akkor egyszer átfocizták magukat a következő évbe.