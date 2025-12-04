Orbán Viktor: Zsákban az új bérmegállapodás

Orbán Viktor ünnepélyes keretek között számolt be az örömhírről, melyet aztán közösségi oldalán is megosztott a nagyérdeművel:
A minimálbért 11 százalékkal emeljük, 322 800 forint lesz havonta, a garantált bérminimumot 7 százalékkal emeljük, 373 200 forint lesz havonta.”
A tájékoztatón a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői is jelen voltak, köztük Zs. Szőke Zoltán, az ÁFÉSZ elnöke és Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének vezetője.
Jelentős lépés januártól
A megállapodást azért lehet jelentős előrelépésnek nevezni, mert közvetlenül 700 ezer család jövedelmi helyzetét javítja, és mert hozzájárul a foglalkoztatás további növekedéséhez. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a megállapodás a munkavállalók széles körét érinti, és a kormány célja továbbra is a bérek folyamatos felzárkóztatása.