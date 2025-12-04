Orbán Viktor: Zsákban az új bérmegállapodás

Orbán Viktor ünnepélyes keretek között számolt be az örömhírről, melyet aztán közösségi oldalán is megosztott a nagyérdeművel:

Orbán Viktor csütörtökön bejelentette az új bérmegállapodást (Fotó: MTI/Kaiser Ákos)

A minimálbért 11 százalékkal emeljük, 322 800 forint lesz havonta, a garantált bérminimumot 7 százalékkal emeljük, 373 200 forint lesz havonta.”

A tájékoztatón a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői is jelen voltak, köztük Zs. Szőke Zoltán, az ÁFÉSZ elnöke és Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének vezetője.