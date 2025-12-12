Orbán Viktor: Ez egy teljesen új fejezet a migráció történetében

Egészen új helyzettel állunk szemben, sok minden volt már migrációs ügyben, de ez még nem. Abszurd, mert mi védjük Európát ezzel, de mégis, mert nem engedjük be őket, fizetnünk kell napi 1 millió eurót – mondta el Orbán Viktor Facebook-videóban pénteken.

Orbán Viktor: Így maradhat migránsmentes Magyarország

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

A miniszterelnök ezzel kapcsolatban megjegyezte, ez a délről jövő migránshullám miatt volt, ami most jön, az viszont „nyugatról támad”.

Orbán Viktor hangsúlyozta, ez egy teljesen új fejezet a migráció történetében. Elmondta, most arról van szó, hogy vannak országok tőlünk nyugatra, akik nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól, ott bejutottak.

Úgy döntött az Unió, hogy ezektől az országoktól, nyugati irányból hozzunk be Magyarországra migránsokat.

Orbán Viktor: A DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot most is támogatja

Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott ezzel kapcsolatban:

Nyakunkba küldik őket nyugatról is. Ha mi nem fogadjuk őket, sok száz migránsról beszélünk, akkor fizetnünk kell.”

Arról is beszélt Orbán Viktor, sajnálja, hogy ebben nincs nemzeti egység, mert

a DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot eddig is támogatta és most is támogatja, ők hozzájárulnának ahhoz, hogy nyugatról migránsokat hozzanak Magyarországra. Ez mindent új színben tüntet föl

– mutatott rá.

Végezetül Orbán Viktor hangsúlyozta: