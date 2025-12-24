Orbán Viktor: Új világ van kialakulóban

Egy teljesen új világ van kialakulóban. A pénzügyi, katonai és politikai hatalom újraelosztása zajlik, ami akár háborút is fellobbanthat. Az Európában érezhető háborús feszültség Nyugat-Európa és az Európai Unió hanyatlásának a következménye. Így értékelt Orbán Viktor, a Magyar Nemzetnek adott ünnepi interjúban Magyarország Kormánya Facebook-bejegyzése szerint.

Orbán Viktor (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az interjúban Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy szerinte ma már nem kizárható: 2025 Európa utolsó békeéve lehet. Úgy fogalmazott, hogy a kontinens nyolc évtized után ismét olyan korszakba lépett, amikor a háború lehetősége reális közelségbe került. Ennek okát nem egyetlen konfliktusban látja, hanem abban a globális átrendeződésben, amelyben pénzügyi, katonai és politikai erőviszonyok változnak meg.