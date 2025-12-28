Orbán Viktor üzent: most dől el, mi marad meg

Dr. Egri Erika vagyok, szülész-nőgyógyászként dolgozom a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban. A kórházi ottlét szinte olyan, mint egy második család, és nagyon szeretem csinálni azt, amit csinálok. Az orvosi bérek megemelkedtek, illetve a kormány családpolitikája, ami nagyon szimpatikus, és ezt tapasztalom is a munkám során, hogy a magyar családok vállalják a gyerekeket. Ha Magyarország belesodródna ebbe a háborúba, engem személyesen érintene, mivel két fiam van, az egyik már 17 éves, és egyáltalán nem szeretném, hogy részesévé váljon ennek a háborúnak! Azért, hogy megőrizzük a békét Magyarországon, tavasszal a jó helyre kell tenni az X-et!”