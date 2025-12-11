Orbán Viktor: a vállalkozásoknál jobbkéz-szabály van

Hírlevél
Amíg a baloldal mindig is csak elvette a pénzt, addig a jobboldali gazdaságpolitika más értékrend mentén rendezkedett be. Orbán Viktor emlékeztetett, munka és teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni, és a családok, vállalkozások, akik megkeresték a pénzt, tudják a legjobban, hogy hol van annak a pénznek a legjobb helye. 
Orbán Viktorjobbkézgazdaságpolitika

Ha a vállalkozások balra fordulnak, akkor erre mindig, mindenhol csak ráfizettek – fogalmazott Orbán Viktor. A Magyar Vállakozók Napján tartott beszédében a miniszterelnök megjegyezte, a vállalkozásoknál jobbkéz-szabály van. A baloldali gazdaságpolitika van, akkor a politikusok mindig jobban tudják, hol van a pénz helye. – Ezért amennyit csak tudnak, elvesznek azoktól, akiknek van. Ezt az elvett pénzt osztja szét a baloldal, szerintük igazságosan – jegyezte meg a kormányfő.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök emlékeztet: a siker egyértelműen a jobbkéz-szabályon múlik.(Fotó: Facebook)

Orbán Viktor: Akik megkeresték a pénzt, azoknál hagyjuk

A miniszterelnök rámutatott, a jobboldali gazdaságpolitika ezzel szemben arról szól, hogy munka és teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni, és a családok, vállalkozások, akik megkeresték a pénzt, tudják a legjobban, hogy hol van annak a pénznek a helye. 

Ezért is hagyjuk náluk. Az ilyen gazdaságpolitika adócsökkentésben végződik” 

 – emelte ki, jelezve, a kormány számtalan adócsökkentési reformot hajtott és hajt a növőben is végre.

 

