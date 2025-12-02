Orbán Viktor kíméletlenül elmondta a véleményét a Tisza megszorítócsomagjáról

Minden elemében baloldali megszorítócsomaggal van dolgunk. Nem is csoda. Ha egy politikai pártnak baloldali szakértők dolgoznak, ha egy pártot baloldali színészek és zenészek támogatnak, ha egy párt legfontosabb támasza a baloldali sajtó és a brüsszeli balos politikai elit, az nem tud más politikát csinálni, mint baloldalit – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán kedden a Tisza megszorítócsomagjáról.

Orbán Viktor egy jó dolgot talált a Tisza megszorítócsomagjában: csak papíron létezik

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ezek jönnek, ha egy párt baloldali

A miniszterelnök felsorolta, mik jönnek akkor, ha egy párt baloldali:

az adóemelések,

a progresszív adó,

a vállalatok megsarcolása

a vagyonvizsgálatok,

1300 milliárd a magyar családoktól,

és 3700 milliárd a magyar vállalkozóktól.

Jövő áprilisig sok teendőnk van még. Például az, hogy ezt a 600 oldalt visszaküldjük oda, ahova való: a magyar történelem balos szemétdombjára”

– tette hozzá a miniszterelnök.