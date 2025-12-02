Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor kíméletlenül elmondta a véleményét a Tisza megszorítócsomagjáról

1 órája
Megjelent a Tisza megszorító csomagja, mind a 600 oldal. Egy jó dolgot talált benne a miniszterelnök: hogy csak papíron létezik. Orbán Viktor leszögezte, ha rajtuk múlik, ott is marad.
Minden elemében baloldali megszorítócsomaggal van dolgunk. Nem is csoda. Ha egy politikai pártnak baloldali szakértők dolgoznak, ha egy pártot baloldali színészek és zenészek támogatnak, ha egy párt legfontosabb támasza a baloldali sajtó és a brüsszeli balos politikai elit, az nem tud más politikát csinálni, mint baloldalit – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán kedden a Tisza megszorítócsomagjáról.

Orbán Viktor, OrbánViktor
Orbán Viktor egy jó dolgot talált a Tisza megszorítócsomagjában: csak papíron létezik
Fotó: Facebbok/Orbán Viktor 

Orbán Viktor: Ezek jönnek, ha egy párt baloldali

A miniszterelnök felsorolta, mik jönnek akkor, ha egy párt baloldali:

  • az adóemelések,
  • a progresszív adó,
  • a vállalatok megsarcolása
  • a vagyonvizsgálatok,
  • 1300 milliárd a magyar családoktól,
  • és 3700 milliárd a magyar vállalkozóktól.

Jövő áprilisig sok teendőnk van még. Például az, hogy ezt a 600 oldalt visszaküldjük oda, ahova való: a magyar történelem balos szemétdombjára”

– tette hozzá a miniszterelnök.

 

