Orbán Viktor vészjósló üzenetet közölt! Eldőlhet Európa jövője

Orbán Viktor legfrissebb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Brüsszel háborúra készül, és a felfegyverkezési program célja, hogy az Európai Unió 2030-ra készen álljon egy Oroszországgal való fegyveres konfliktusra. A miniszterelnök szerint ez a dátum nemcsak a katonai felkészülés céldátuma, hanem az ukrán EU-csatlakozás gyorsított menetrendjének határideje is. A bejegyzés szerint Orbán Viktor úgy látja, hogy egy háborúban álló Ukrajna felvétele az EU-ba automatikusan háborúba sodorná Európát, mivel az uniós alapszerződés kötelező segítségnyújtást ír elő.

Orbán Viktor Forrás: Facebook

A 2026-os választás jelentősége

Orbán Viktor bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a 2026-os parlamenti választás lehet az utolsó alkalom, amikor a magyarok szabadon dönthetnek a béke és a háború kérdésében. Szerinte 2030-ra már olyan kötelezettségek léphetnek életbe, amelyeket a tagállamok nem tudnak megkerülni. A miniszterelnök párhuzamot vont a 2015-ös bevándorlási válsággal, amikor – mint fogalmazott – a kerítés megépítése nélkül „már itt lennének a migránsok”.

Történelmi döntés előtt

A miniszterelnök állítása szerint, ha Magyarország rosszul dönt 2026-ban, a következő választásra már nem lesz lehetőség a korrekcióra.

Nem babra megy a játék. Aki békét akar, velünk tart!

– idézte saját szavait Orbán Viktor, aki szerint Brüsszel háborús stratégiája veszélyezteti Magyarország békéjét és biztonságát.



