Orbán Viktor: Vétójog nélkül az EU egy birodalom

A nemzeti szuverenitás és a függetlenség, meg a magyar életszínvonal között egyenes összefüggés van. Ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban, nem csak lelki okokból, meg az ezeréves történelmünk miatt, hanem a gazdaság érdekeink miatt is – mondta el Orbán Viktor videó-bejegyzésében szombaton.
Ha nemzetállamoktól el tudják venni a döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakult egy birodalommá. És ez nem csak szuverenitás kérdés – mondta el Orbán Viktor videó-bejegyzésében.
Orbán Viktor: Ez nem csak szuverenitás kérdés
A miniszterelnök rámutatott: nem csak egy szuverenitáskérdés a magyaroknak, hanem gazdasági kérdés is.
Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretén belül éltünk volna jól”
– hívta fel a figyelmet.
Orbán Viktor leszögezte: a nemzeti szuverenitás és a függetlenség, meg a magyar életszínvonal között egyenes összefüggés van.
Ahogyan fogalmazott:
Ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban, nem csak lelki okokból, meg az ezeréves történelmünk miatt, hanem a gazdaság érdekeink miatt is.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!