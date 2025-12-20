Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor: Vétójog nélkül az EU egy birodalom

31 perce
A nemzeti szuverenitás és a függetlenség, meg a magyar életszínvonal között egyenes összefüggés van. Ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban, nem csak lelki okokból, meg az ezeréves történelmünk miatt, hanem a gazdaság érdekeink miatt is – mondta el Orbán Viktor videó-bejegyzésében szombaton.
orbán viktorvétójogeurópai uniószuverenitás

Ha nemzetállamoktól el tudják venni a döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakult egy birodalommá. És ez nem csak szuverenitás kérdés – mondta el Orbán Viktor videó-bejegyzésében.

Orbán Viktor, OrbánViktor, Brüsszel, 2025.12.19.
Orbán Viktor: Ez nem csak szuverenitás kérdés
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Orbán Viktor: Ez nem csak szuverenitás kérdés

A miniszterelnök rámutatott: nem csak egy szuverenitáskérdés a magyaroknak, hanem gazdasági kérdés is.

Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretén belül éltünk volna jól”

– hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor leszögezte: a nemzeti szuverenitás és a függetlenség, meg a magyar életszínvonal között egyenes összefüggés van.

Ahogyan fogalmazott:

Ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban, nem csak lelki okokból, meg az ezeréves történelmünk miatt, hanem a gazdaság érdekeink miatt is.”

 

 

