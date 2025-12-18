Orbán Viktor elárulta, hogyan kell vitát nyerni Brüsszelben

Blokkoló kisebbség állt össze

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az egyik legfontosabb ügyben kedvezően alakulnak az események.

Jól haladunk, mert a befagyasztott vagyon ügye úgy látom, hogy elesett”

– fogalmazott, majd hozzátette: már van elegendő szövetséges ahhoz, hogy megakadályozzák azt a döntést, amely a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának való átadását jelentené. Orbán Viktor szerint ez a lépés Európa tényleges belépését jelentené a háborúba, amit mindenképpen el kell kerülni. Mint mondta, egész napos tárgyalások zajlottak, és már megvan az a blokkoló kisebbség, amellyel ezt a „tragikus döntést” meg lehet akadályozni.

Ez jó hír, az első győzelmi esély megvan, most már csak be kell váltani”

– zárta gondolatait a kormányfő.