Rendkívüli

Brüsszeli hübrisz a csúcson – Orbán Viktor nem finomkodott

Újabb furcsa anomáliákat produkál a rejtélyes 3I/ATLAS

Orbán Viktor elárulta, hogyan kell vitát nyerni Brüsszelben

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök szerint jó ütemben haladnak azok a tárgyalások, amelyek megakadályozhatják Európa közvetlen bevonódását a háborúba. Orbán Viktor azt is elárulta, mi a győzelmi taktikája.
A kormányfő egy TikTok-videóban válaszolt arra a kérdésre, van-e mantrája azokra a napokra, amikor különösen nehéz politikai helyzetekkel kell szembenéznie. Orbán Viktor elmondta: nem kész mondatokban gondolkodik, hanem előre végigjátssza a viták lehetséges forgatókönyvét, a szövetségesek és az ellenfelek lépéseit, majd azt, hogyan lehet a végén megnyerni a csatát.

Blokkoló kisebbség állt össze

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az egyik legfontosabb ügyben kedvezően alakulnak az események. 

Jól haladunk, mert a befagyasztott vagyon ügye úgy látom, hogy elesett” 

– fogalmazott, majd hozzátette: már van elegendő szövetséges ahhoz, hogy megakadályozzák azt a döntést, amely a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának való átadását jelentené. Orbán Viktor szerint ez a lépés Európa tényleges belépését jelentené a háborúba, amit mindenképpen el kell kerülni. Mint mondta, egész napos tárgyalások zajlottak, és már megvan az a blokkoló kisebbség, amellyel ezt a „tragikus döntést” meg lehet akadályozni. 

Ez jó hír, az első győzelmi esély megvan, most már csak be kell váltani”

 – zárta gondolatait a kormányfő.

