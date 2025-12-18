Orbán Viktor elárulta, hogyan kell vitát nyerni Brüsszelben

A kormányfő egy TikTok-videóban válaszolt arra a kérdésre, van-e mantrája azokra a napokra, amikor különösen nehéz politikai helyzetekkel kell szembenéznie. Orbán Viktor elmondta: nem kész mondatokban gondolkodik, hanem előre végigjátssza a viták lehetséges forgatókönyvét, a szövetségesek és az ellenfelek lépéseit, majd azt, hogyan lehet a végén megnyerni a csatát.
Blokkoló kisebbség állt össze
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az egyik legfontosabb ügyben kedvezően alakulnak az események.
Jól haladunk, mert a befagyasztott vagyon ügye úgy látom, hogy elesett”
– fogalmazott, majd hozzátette: már van elegendő szövetséges ahhoz, hogy megakadályozzák azt a döntést, amely a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának való átadását jelentené. Orbán Viktor szerint ez a lépés Európa tényleges belépését jelentené a háborúba, amit mindenképpen el kell kerülni. Mint mondta, egész napos tárgyalások zajlottak, és már megvan az a blokkoló kisebbség, amellyel ezt a „tragikus döntést” meg lehet akadályozni.
Ez jó hír, az első győzelmi esély megvan, most már csak be kell váltani”
– zárta gondolatait a kormányfő.