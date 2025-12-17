Orbán Viktor: Zsákutcába vezették az uniót, meg kell nevezni a felelősöket

„A mostani európai vezetésnek van néhány olyan történelmi hibája, amit a bűn kategóriába is lehet sorolni. Ilyen volt a zöld átmenetnek ez a teljesen kaotikus, fejetlen, az európai gazdaságokat lerontó módszere. Migráció támogatása a második. Háború a harmadik. Tehát azt kell mondanom, hogy itt olyan vezetési hibák történtek az elmúlt időszakban, olyan zsákutcába vezették be az európai uniót és az európai tagállamokat, amiről most már nem vitatkozni kell, hanem lassan rá kell mutatni valakinek, hogy ki a felelős” – fogalmazott Facebook-videójába Orbán Viktor.

A kormányfő kifejtette, teljesen tönkretették az egész európai gazdaságot. Azt mondta, mikor von der Leyen hivatalba lépett, ez egy versenyképes régió volt. Szó sem volt háborúról, ez egy béke projekt volt. Most háborúban vagyunk. A kormányfő szerint valakik felelősek azért ide jutottunk. Hozzátette: kudarc, kudarc hátán.