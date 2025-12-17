Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin döntött Ukrajna sorsáról – rendkívüli bejelentést tett az orosz elnök

Üstökös

Kell aggódnunk? Száguldásba kezdett a 3I/ATLAS

orbán viktor

Orbán Viktor: Zsákutcába vezették az uniót, meg kell nevezni a felelősöket

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Az európai vezetés súlyos történelmi hibákat követett el a zöld átmenet kaotikus végrehajtásával, a migráció támogatásával és a háborús politikával” – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az Európai Uniót zsákutcába vezették, a gazdaság tönkrement, és eljött az idő, hogy megnevezzék a felelősöket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktoreurópai unióháború

„A mostani európai vezetésnek van néhány olyan történelmi hibája, amit a bűn kategóriába is lehet sorolni. Ilyen volt a zöld átmenetnek ez a teljesen kaotikus, fejetlen, az európai gazdaságokat lerontó módszere. Migráció támogatása a második. Háború a harmadik. Tehát azt kell mondanom, hogy itt olyan vezetési hibák történtek az elmúlt időszakban, olyan zsákutcába vezették be az európai uniót és az európai tagállamokat, amiről most már nem vitatkozni kell, hanem lassan rá kell mutatni valakinek, hogy ki a felelős” – fogalmazott Facebook-videójába Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
 

A kormányfő kifejtette, teljesen tönkretették az egész európai gazdaságot. Azt mondta, mikor von der Leyen hivatalba lépett, ez egy versenyképes régió volt. Szó sem volt háborúról, ez egy béke projekt volt. Most háborúban vagyunk. A kormányfő szerint valakik felelősek azért ide jutottunk. Hozzátette: kudarc, kudarc hátán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!