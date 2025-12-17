Brüsszelből jelentjük: Orbán Viktornak immár van szövetségese

Hírlevél
Most lesz a patriótáknak a csúcstalálkozója itt Brüsszelben. Holnap EU-csúcs, most a Patrióta vezetők összehangolják a lépéseiket, döntéseiket – számolt be Brüsszelből Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Deák Dániel Brüsszelből jelentkezve arról tudósított, hogy a Patrióta vezetők tovább erősödnek, miután már Ursula von der Leyen még az Uniós csúcs előtt meghátrálásra kényszerítették.

Orbán Viktor és Andrej Babis együtt Brüsszel ellen.
Orbán Viktor és Andrej Babis együtt Brüsszel ellen. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor vezetésével a Patrióta frakció tagjai egyfajta csúcstalálkozót tartanak, ahol az EU-csúcs előtt összehangolják a stratégiát.

Ursula von der Leyen meghátrált - itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése

A holnapi csúcstól kezdve már végre a múlté az az állapot, hogy Orbán Viktor egyedül képviseli a békepárti álláspontot a miniszterelnökök között, hiszen innentől Andrej Babis cseh miniszterelnök is mellette áll a közdelemben.

 

