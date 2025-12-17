Brüsszelből jelentjük: Orbán Viktornak immár van szövetségese

Most lesz a patriótáknak a csúcstalálkozója itt Brüsszelben. Holnap EU-csúcs, most a Patrióta vezetők összehangolják a lépéseiket, döntéseiket – számolt be Brüsszelből Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Deák Dániel Brüsszelből jelentkezve arról tudósított, hogy a Patrióta vezetők tovább erősödnek, miután már Ursula von der Leyen még az Uniós csúcs előtt meghátrálásra kényszerítették.
Orbán Viktor vezetésével a Patrióta frakció tagjai egyfajta csúcstalálkozót tartanak, ahol az EU-csúcs előtt összehangolják a stratégiát.
A holnapi csúcstól kezdve már végre a múlté az az állapot, hogy Orbán Viktor egyedül képviseli a békepárti álláspontot a miniszterelnökök között, hiszen innentől Andrej Babis cseh miniszterelnök is mellette áll a közdelemben.
