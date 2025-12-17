Brüsszelből jelentjük: Orbán Viktornak immár van szövetségese

Deák Dániel Brüsszelből jelentkezve arról tudósított, hogy a Patrióta vezetők tovább erősödnek, miután már Ursula von der Leyen még az Uniós csúcs előtt meghátrálásra kényszerítették.

Orbán Viktor és Andrej Babis együtt Brüsszel ellen. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor vezetésével a Patrióta frakció tagjai egyfajta csúcstalálkozót tartanak, ahol az EU-csúcs előtt összehangolják a stratégiát.