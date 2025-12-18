Deák Dániel elárulta, hogy mivel próbálják megtörni Orbán Viktort az EU-csúcson

Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán közzétett gyorselemzésében öt pontban foglalta össze, miért számít rendkívülinek a mostani uniós csúcstalálkozó, és miért került a figyelem középpontjába Orbán Viktor.
Orbán Viktor lett az EU-csúcs egyik főszereplője
Az elemzés szerint a következő napok Brüsszelben nemcsak az Ukrajnával kapcsolatos döntésekről, hanem az uniós erőviszonyokról és a nemzeti érdekek védelméről is szólnak majd. Az elemző szerint a mostani EU-csúcs főszereplője minden kétséget kizáróan Orbán Viktor. A politológus úgy véli, a magyar miniszterelnök súlyát jól mutatja, hogy még a belga kormányfő is nyilvánosan, a teraszáról kiabálva jelezte az újságíróknak, hogy egyeztetni szeretne vele.
Az orosz vagyon elkobzása eszkaláció lenne
Deák Dániel hangsúlyozta: az egyik legnagyobb vita az orosz vagyon elkobzásának terve körül bontakozik ki.
Ursula von der Leyenék azon terve, hogy hozzányúlnának a befagyasztott orosz vagyonhoz, a háborús eszkaláció egyik újabb fontos szakasza lenne”
- írta Deák Dániel, hozzátéve, hogy ezt nemcsak Magyarország, hanem Oroszország, Kína és az Egyesült Államok is ellenzi, ráadásul több uniós tagállam sem támogatja.
Napirenden lesz a közös uniós hitel felvétele Ukrajna számára
Mivel az orosz vagyon elvétele gazdasági összeomlással fenyegetne, Brüsszelben egy közös uniós hitel ötlete is felmerült. Deák Dániel szerint ez azt jelentené, hogy a magyaroknak is hitelt kellene felvenniük, hogy azt Ukrajnába küldjék a háborúba.
Azonban Orbán Viktor ezt is elutasítja, és vétót helyezett kilátásba.
Kifárasztással próbálkoznak Orbán Viktor ellen
A politológus szerint mindezek miatt kifárasztásos taktikával próbálkoznak Ursula von der Leyenék a magyar miniszterelnök ellen. Brüsszeli források akár szombatig elhúzódó csúcsról beszélnek. Deák Dániel felidézte a magyar kormányfő álláspontját:
Orbán Viktor jelezte, hogy őt nem lehet kifárasztani; ha kell, napokon át képviseli a magyar érdekeket.”
A politológus szerint Orbán Viktornak ebben segítségére van az is, hogy nincs egyedül, mivel már Csehországot is egy patrióta vezető képviseli a brüsszeli tárgyalásokon.
Brüsszelben épp most tüntetnek a gazdák
A csúcs idején ráadásul gazdatüntetés is zajlik majd Brüsszelben. Több ezer traktort várnak a belga fővárosba. A demonstrálók a brüsszeli agrárpolitika ellen tiltakoznak. Deák Dániel kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy a megmozduláson magyar gazdák is részt vesznek, tovább növelve az EU-csúcs körüli politikai nyomást.