Erősítené a kormány az örökbefogadási rendszert, itt vannak a részletek

Társadalmi vita kezdődik két jogszabály-módosításról, amelyeknek célja a hatékonyság növelése, gyorsabb ügyintézés a gyermekekért – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Kardosné Gyurkó Kata, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerért felelős miniszterelnöki biztos. Ismeretes, a baloldalról az utóbbi időben számos támadás érte az állami gyermekvédelmi rendszert, de ezen társadalmi vita elindítása is jól mutatja: állításaik aligha megalapozottak.

Társadalmi vita kezdődik, erősítené a kormány az örökbefogadási rendszert (Fotó: Pexels)

Számos konkrét intézkedés is született ennek fejlesztése érdekében: például a november 12-i kormányülésen olyan fontos döntéseket hozott, amely a nevelőszülők küldetését és munkáját alapvetően érinti: kormány megduplázta a nevelőszülői alapdíjat, emellett minden nevelt gyermek után jár majd az alapdíj, a fogyatékkal élő gyermekeket nevelők pedig kétszeres többletdíjat kapnak. A miniszterelnök szerint a kormány kötelessége mindenben támogatni a nevelőszülőket és a rájuk bízott gyerekeket.

Fókuszban az örökbefogadásra váró gyermekek

Ezen politika továbbgondolása ezen két jogszabály-módosításról indított társadalmi vita is. Kardosné Gyurkó Kata elmondta, például a testvérek örökbefogadására vonatkozó szabályozás a jövőben a valóban fennálló testvéri kapcsolatokhoz fog igazodni. – A gyámhivatalok a jövőben a hat éven felüli vagy a sérült gyermek esetében nem tagadhatja meg a szülő örökbefogadói hozzájárulását. A gyermek nemzetközi örökbefogadási nyilvántartásba vétele, vagyis az eljárás megindítása a jövőben a miniszter, mint kijelölt központi hatóság, valamint a kijelölt kormányhivatal jóváhagyásához kötődne – sorolta a miniszterelnöki biztos, majd kiemelte:

2026. július 1-től pedig az örökbefogadható gyermek számára alkalmas szülők keresése az eddigi területi egyenlőtlenségeket tartalmazó ötszintes rendszer helyett egységes, egyszintes rendszerben történne.

– Várunk minden segítő szándékú észrevételt, javaslatot, véleményt, tegyünk meg együtt mindent a gyermekek érdekében. És ha ezt megtettük, mehetünk tovább, mert még sok feladat vár ránk – zárta bejelentését Kardosné Gyurkó Kata.