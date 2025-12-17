Ursula von der Leyen meghátrált - itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése

Ursula von der Leyen meghátrált, az orosz vagyon kérdését asztalra sem teszik – közölte Deák Dániel Facebook-videója szerint Orbán Viktor.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke meghátrálhatott: nem lesz napirenden az orosz vagyon befagyasztása (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyarország mellett Belgium, Málta, Csehország, Olaszország, Bulgária és Szlovákia sem támogatta volna a befagyasztott orosz vagyon, mintegy 230 milliárd euró elkobzását.

A kormányfő korábban elmondta: az orosz vagyon is megint hitelfelvétel alapjául szolgálna. Tehát eladósítanák az unió jövőjét. Az orosz pénz lenne a hitel fedezete, így jóval több pénzt adhatnánk oda az ukránoknak. De ezt a végén valakinek ki kell majd fizetni.