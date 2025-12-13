Hírlevél
Szánalmasan kudarc: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije – fotó

kálmán olga

Összeállt a baloldal: Magyar Péter és a DK együtt tüncizik

14 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Tisza Párt és a DK együtt tüntetett Budapesten. A DK országgyűlési képviselője a Tisza Párt szombati tüntetéséről jelentkezett be.
kálmán olgaMagyar Péter politikájaTisza PártballiberálisokálhírbotrányBALLIBERÁLIS TÜNTETÉSBALLIBERÁLIS TÜNTETÉSEKDKmegszorításokMagyar Péter

Kálmán Olga, a DK országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán jelentkezett be a Tisza Párt szombati budapesti tüntetéséről.

Kálmán Olga, a DK országgyűlési képviselője a szintén baloldali Tisza Párt szombati budapesti tüntetésén
Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy Deák Dániel szerint még úgy is kevés ember gyűlt össze a legújabb tiszás tüntetésre, hogy erre még a DK is mozgósított (Dobrev Klára maga is bejelentette részvételét a Facebookon). Az élő közvetítésekben megy is a balliberális magyarázkodás, hogy miért vannak ilyen kevesen. Ez így kevés lesz Magyar Péternek ahhoz, hogy elterelje a figyelmet a megszorítási terveikről. Kínos kudarc! – írta a politikai elemző.

Szánalmasan kudarc: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije – fotó

 

