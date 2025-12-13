Összeállt a baloldal: Magyar Péter és a DK együtt tüncizik

Kálmán Olga, a DK országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán jelentkezett be a Tisza Párt szombati budapesti tüntetéséről.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy Deák Dániel szerint még úgy is kevés ember gyűlt össze a legújabb tiszás tüntetésre, hogy erre még a DK is mozgósított (Dobrev Klára maga is bejelentette részvételét a Facebookon). Az élő közvetítésekben megy is a balliberális magyarázkodás, hogy miért vannak ilyen kevesen. Ez így kevés lesz Magyar Péternek ahhoz, hogy elterelje a figyelmet a megszorítási terveikről. Kínos kudarc! – írta a politikai elemző.