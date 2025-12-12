Öt évtizede szolgálja a baloldalt a Tisza-csomag egyik szerzője

A Tisza-csomag egyik szerzőjeként emlegetett Lengyel László neve jól ismert azok számára, akik követték a rendszerváltás utáni baloldal működését. A közgazdász több mint öt évtizede vesz részt különböző baloldali pártok, kormányok és háttérintézmények munkájában, és a 2010 előtti korszakban gyakorlatilag állandó szereplője volt a politikai tanácsadói köröknek – írta meg az Ellenpont.

Tisza csomag: Nyilvánosságra hozta a Tiszának tulajdonított dokumentumot az Index

Fotó: VG

A pályája már a szocializmus idején elindult: fiatalon belépett az MSZMP-be, majd a nyolcvanas években – a rendszer gyengülését érzékelve – a reformkörökhöz csatlakozott. Innen vezetett az útja a Pénzügykutatóhoz, amely később a rendszerváltás egyik befolyásos háttérintézményévé vált. A későbbi interjúk tanúsága szerint ebben az időszakban alakult ki az a kapcsolat- és érdekháló, amely később a különböző baloldali kormányokhoz közel vitte.

A kilencvenes években Lengyel már a baloldal egyik legismertebb politológusaként szerepelt a médiában. A Horn-kormány idején bekerült a miniszterelnök tanácsadói testületébe, ahol a szocialista kabinet gazdaságpolitikai döntéseit is véleményezte. A korabeli sajtó arról írt, hogy aktívan támogatta a Bokros-csomagot, és úgy vélte, a megszorításokat korábban és még határozottabban kellett volna bevezetni.

A 2002-ben hivatalba lépő baloldali kormány mellett is megjelent: beszámolók szerint rendszeresen részt vett a Medgyessy Péter körül formálódó tanácsadói körben, ahol háttérelemzésekkel és kommunikációs javaslatokkal segítette a kabinet munkáját.

A Tisza gazdasági háttérembere, Lengyel László felbukkant a Medgyessy Péter körül formálódó tanácsadói csapatban is. Forrás: Magyar Hírlap/Arcanum

A 2020-as években hosszabb időre eltűnt a politikai térképről, de az Index szerint a Tisza Párt gazdasági konvergenciaprogramjának kidolgozásában újra fontos szerepet vállalt. A közel hétszáz oldalas dokumentumon az ő aláírása is szerepel, és a baloldali párt környezetében egyre gyakrabban nyilatkozik a megszorítások szükségességéről.