Már 20 ezer fiatal jutott új otthonhoz – mérlegen az Otthon Start Program

Egyre több a fiatal a lakáspiacon

4 hónap alatt 15 ezer olyan szerződés, ahol már folyósították a hitelt a fiatalok számára, további 15 ezer szerződés pedig folyamatban van”

– ismertette az államtitkár. Ez azt jelenti, hogy négy hónap alatt összesen 30 ezer fiatal tette meg a lépést ahhoz, hogy saját otthona legyen.

Panyi Miklós szerint a hatás a piacon is egyértelmű:

Ma tíz ingatlantranzakcióból négy az Otthon Startot felvevő vásárlóhoz köthető.

A siker egyik kulcsa a kedvező konstrukció: legfeljebb 3 százalékos, akár 25 évre felvett hitel, maximum 50 millió forintos kerettel és 10 százalékos önerővel. Ráadásul a kölcsön kombinálható más otthonteremtési és családtámogatási formákkal is. Az államtitkár gratulált annak a több mint 20 ezer fiatalnak, akik már éltek a lehetőséggel, és arra biztatott mindenkit, hogy alaposan nézze meg a fix 3 százalékos hitel nyújtotta esélyeket.