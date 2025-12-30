Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Betegség!

Rejtett veszély fenyegeti a szívet – a férfiak lehetnek nagyobb bajban

otthon start program

Már 20 ezer fiatal jutott új otthonhoz – mérlegen az Otthon Start Program

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Négy hónap alatt lenyűgöző eredményeket hozott az Otthon Start Program: fiatalok tízezrei léptek be a lakáspiacra. A számok szerint ma már minden negyedik-ötödik ingatlantranzakció a programhoz kötődik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
otthon start programhitelprogram

A szeptember 1-jén elindult Otthon Start Program eddig több mint 20 ezer fiatal számára tette lehetővé az első otthon megszerzését, miközben további ezrek állnak a küszöbén – a nagyszerű hírt Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára jelentette be közösségi oldalán.

Otthon Start Program
Panyi Miklós elmondta: Ma tíz ingatlantranzakcióból négy az Otthon Start Programban részt vevő vásárlóhoz köthető (Fotó: MTI/Soós Lajos)
Íme az Otthon Start program mérlege, mutatjuk, hányan vették igénybe az első száz nap alatt

Egyre több a fiatal a lakáspiacon

4 hónap alatt 15 ezer olyan szerződés, ahol már folyósították a hitelt a fiatalok számára, további 15 ezer szerződés pedig folyamatban van”

– ismertette az államtitkár. Ez azt jelenti, hogy négy hónap alatt összesen 30 ezer fiatal tette meg a lépést ahhoz, hogy saját otthona legyen.
Panyi Miklós szerint a hatás a piacon is egyértelmű: 

Ma tíz ingatlantranzakcióból négy az Otthon Startot felvevő vásárlóhoz köthető.

A siker egyik kulcsa a kedvező konstrukció: legfeljebb 3 százalékos, akár 25 évre felvett hitel, maximum 50 millió forintos kerettel és 10 százalékos önerővel. Ráadásul a kölcsön kombinálható más otthonteremtési és családtámogatási formákkal is. Az államtitkár gratulált annak a több mint 20 ezer fiatalnak, akik már éltek a lehetőséggel, és arra biztatott mindenkit, hogy alaposan nézze meg a fix 3 százalékos hitel nyújtotta esélyeket.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!