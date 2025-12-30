Már 20 ezer fiatal jutott új otthonhoz – mérlegen az Otthon Start Program

A szeptember 1-jén elindult Otthon Start Program eddig több mint 20 ezer fiatal számára tette lehetővé az első otthon megszerzését, miközben további ezrek állnak a küszöbén – a nagyszerű hírt Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára jelentette be közösségi oldalán.
Egyre több a fiatal a lakáspiacon
4 hónap alatt 15 ezer olyan szerződés, ahol már folyósították a hitelt a fiatalok számára, további 15 ezer szerződés pedig folyamatban van”
– ismertette az államtitkár. Ez azt jelenti, hogy négy hónap alatt összesen 30 ezer fiatal tette meg a lépést ahhoz, hogy saját otthona legyen.
Panyi Miklós szerint a hatás a piacon is egyértelmű:
Ma tíz ingatlantranzakcióból négy az Otthon Startot felvevő vásárlóhoz köthető.
A siker egyik kulcsa a kedvező konstrukció: legfeljebb 3 százalékos, akár 25 évre felvett hitel, maximum 50 millió forintos kerettel és 10 százalékos önerővel. Ráadásul a kölcsön kombinálható más otthonteremtési és családtámogatási formákkal is. Az államtitkár gratulált annak a több mint 20 ezer fiatalnak, akik már éltek a lehetőséggel, és arra biztatott mindenkit, hogy alaposan nézze meg a fix 3 százalékos hitel nyújtotta esélyeket.