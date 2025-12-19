Íme az Otthon Start program mérlege, mutatjuk, hányan vették igénybe az első száz nap alatt

Már 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok az Otthon Start programban a szeptember elsejei indulása óta – jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Budapesten, a program első száz napjának eredményeit ismertetve sajtótájékoztatón. Panyi Miklós elmondta, szinte minden második igénylés fiatal házaspároktól érkezik, ami azt jelenti, hogy több mint húszezer olyan fiatal van, aki a karácsonyt új otthonában várhatja és akár a szilveszteri bulit is a saját otthonában tarthatja meg.
Hozzátette: további hétezer hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, amelyek jelenleg elbírálás alatt állnak, további nyolcezer szerződés pedig előkészítés alatt áll. Ez összesen harmincezer hitelszerződést jelent, amelyek felének már a folyósítása is megtörtént – mutatott rá az államtitkár.
Mit érdemes tudni az Otthon Start programról?
Az Otthon Start Program egyedülálló konstrukció, amely nemcsak a fiatalokat, hanem mindazokat az akár régebb óta fiatalokat is támogatja, akiknek nincsen saját otthona. Az első otthonhoz jutáshoz egy fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt biztosít, ami azt jelenti, hogy az állam maximalizálja a kamatot 3 százalékban. Egy 10 millió forintos hitelnél a megtakarítás – más piaci hitelekhez képest – havi 30 ezer forintos megtakarítást, míg a maximum, 50 millió forintos hitelnél akár havi 150 ezer forintot tesz ki. Fontos, hogy a hitel törlesztő részlete kedvezőbb, mint az albérlet árak, így az albérlet áránál kedvezőbben lehet saját otthonhoz jutni.