Íme az Otthon Start program mérlege, mutatjuk, hányan vették igénybe az első száz nap alatt

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Több mint húszezer olyan fiatal van, aki a karácsonyt új otthonában várhatja az Otthon Start programnak köszönhetően – jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Budapesten. Panyi Miklós beszámolt a program első száz napjának eredményeiről, amely kapcsán kiemelte: szemptember elsejei indulása óta már 15 ezren vették igénybe, többségében fiatal házaspárok.
Már 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok az Otthon Start programban a szeptember elsejei indulása óta – jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Budapesten, a program első száz napjának eredményeit ismertetve sajtótájékoztatón. Panyi Miklós elmondta, szinte minden második igénylés fiatal házaspároktól érkezik, ami azt jelenti, hogy több mint húszezer olyan fiatal van, aki a karácsonyt új otthonában várhatja és akár a szilveszteri bulit is a saját otthonában tarthatja meg.

Panyi Miklós államtitkár bejelentette, már 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok az Otthon Start programban a szeptember elsejei indulása óta (Fotó: Soós Lajos / MTI)
Hozzátette: további hétezer hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, amelyek jelenleg elbírálás alatt állnak, további nyolcezer szerződés pedig előkészítés alatt áll. Ez összesen harmincezer hitelszerződést jelent, amelyek felének már a folyósítása is megtörtént – mutatott rá az államtitkár.

Mit érdemes tudni az Otthon Start programról?

Az Otthon Start Program egyedülálló konstrukció, amely nemcsak  a fiatalokat, hanem mindazokat az akár régebb óta fiatalokat is támogatja, akiknek nincsen saját otthona. Az első otthonhoz jutáshoz  egy fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt biztosít, ami azt jelenti, hogy az állam maximalizálja a kamatot 3 százalékban. Egy 10 millió forintos hitelnél a megtakarítás – más piaci hitelekhez képest – havi 30 ezer forintos megtakarítást, míg a maximum, 50 millió forintos hitelnél akár havi 150 ezer forintot tesz ki. Fontos, hogy a hitel törlesztő részlete kedvezőbb, mint az albérlet árak, így az albérlet áránál kedvezőbben lehet saját otthonhoz jutni.

 

