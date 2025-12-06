Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója ebben az évben vette át az intézmény vezetését. Az intézményvezető elsőként a tervekről és a már meglévő eredményekről beszélt a DKP kecskeméti háborúellenes gyűlésén, s azt is elmondta, hogyan fogadták kórházvezetőként. - tudósít róla a Baon.hu megyei hírportál.

Óváry Csaba szerint közel egymillió embert senki nem tudott megmenteni, mert egymillió halottja van az orosz-ukrán háborúnak

Fotó: MTI

Arról is beszélt, hogy mit érez, amikor azt hallja, hogy szomszédunkban – a becslések szerint – közel egymillió embert senki nem tudott megmenteni, mert egymillió halottja van az orosz-ukrán háborúnak. (Nem véletlenül beszél arról a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök is visszatérően, hogy emberéletek látják kárát a konfliktusnak és mielőbb le kellene zárni.)