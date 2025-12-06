Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Tudta?

Későn kezdték a mentést, mind a 28 ember meghalt a viharban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyógyító munkáról és békéről beszélt a vármegyei oktatókórház idén kinevezett főigazgatója a kecskeméti háborúellenes gyűlésen. Óváry Csaba szerint gyógyítás és béke összetartozik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bács-Kiskun Vármegyei OktatókórházkecskemétiÓváry Csabakonfliktusháborúbéke

Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója ebben az évben vette át az intézmény vezetését. Az intézményvezető elsőként a tervekről és a már meglévő eredményekről beszélt a DKP kecskeméti háborúellenes gyűlésén, s azt is elmondta, hogyan fogadták kórházvezetőként. - tudósít róla a Baon.hu megyei hírportál.

óváry csaba
Óváry Csaba szerint közel egymillió embert senki nem tudott megmenteni, mert egymillió halottja van az orosz-ukrán háborúnak
Fotó: MTI

Arról is beszélt, hogy mit érez, amikor azt hallja, hogy szomszédunkban – a becslések szerint – közel egymillió embert senki nem tudott megmenteni, mert egymillió halottja van az orosz-ukrán háborúnak. (Nem véletlenül beszél arról a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök is visszatérően, hogy emberéletek látják kárát a konfliktusnak és mielőbb le kellene zárni.)

Nyilván erre nehéz bármit mondani, de azt gondolom, hogy a mi munkánk és a béke az szorosan összetartozik. Ugye mi életet adunk, időnként életet mentünk, vagy egészségben eltöltött életéveket igyekszünk nyújtani. Hogy valami nagyon ellentéteset mondjak, képzeljék el, hogy ebben az évben a Bács-Kiskun Vármegyei Oktató Kórházban három alkalommal születtek hármas ikrek. És szerintem ez egy óriási dolog. És én nem tudom elképzelni ennél szebb szimbólumát a békének. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!