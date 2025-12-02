Döntő pillanathoz érkezett a paksi atomerőmű-beruházás

A paksi atomerőmű bővítése döntő ponthoz érkezett. A paksi atomerőmű körüli munkák februárban lépnek át abba a szakaszba, amikor megtörténik az első beton öntése, ezzel pedig fizikailag is visszafordíthatatlanná válik Magyarország eddigi legnagyobb beruházása. A helyszínen tartott tájékoztatás szerint a projekt előkészítése az ütemtervnek megfelelően halad.

A paksi atomerőmű

Fotó: Jánossy Gergely / MTI Fotószerkesztõség

Az építési területen most zajlik a szerelőbeton réteg öntése, amely egyenletes, tiszta felületet ad az alapozáshoz. A vállalások szerint februárban kezdődik az erőmű tényleges alapozása, amely a teljes bővítési folyamat egyik legfontosabb mérföldköve.

A beruházás előrehaladását az elmúlt évek geopolitikai helyzete jelentősen lassította. A politikai, jogi, pénzügyi és engedélyezési akadályok azonban mára elhárultak, így a kivitelezés végre a látványos szakasz felé fordulhat. A projekt nemzetközi jellegét az is mutatja, hogy az orosz fővállalkozó mellett amerikai, francia, német és ausztrál cégek is részt vesznek a munkában.

A magyar kormány álláspontja szerint nagy mennyiségű, biztonságos és klímasemleges áramot hosszú távon leginkább atomerőművel lehet előállítani. Éppen ezért döntöttek a kapacitások több mint duplájára emeléséről. A paksi atomerőmű bővítésének most kezdődő fázisa ennek a stratégiai célkitűzésnek az egyik legfontosabb eleme.

A tájékoztatás szerint a következő hónapokban minden eddiginél látványosabb munkavégzés kezdődik, és ezzel kézzelfoghatóvá válik, hogy a beruházás a kitűzött határidők szerint készülhet el.