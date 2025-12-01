Lázár János felsorolta az okokat, miért fontos Paks II. megépítése 

Azért, hogy Magyarországon olcsó áramot tudjunk biztosítani, ahhoz a Paksi Atomerőmű második szakaszát is meg kell építeni, és erről is tárgyaltunk Moszkvában – mondta Lázár János a videójában.

Paksi atomerőmű (Fotó: MTI/Jánossy Gergely)

Az építési és közlekedési miniszter kifejtette:

A Paksi Atomerőműnek a következő részét, a következő kapacitását megkezdtük építeni. Én voltam az, aki ezt a szerződést 2014-ben a tető alá hoztam. És most az új atomerőművek megépítése nagyon hosszú dolog, de most nyilván februárral egy teljesen új fázisba lép az építkezés. Belátható közelségbe került az, hogy fölpörögjön az építkezés, és ez azt jelenti, hogy Magyarországon, hogyha az oroszok segítségével, közreműködésével és technológiájával meg tudjuk építeni a Paks 2-t, akkor a teljes magyar áramfogyasztás 70-80 százalékát tudjuk majd biztosítani a Paksi Atomerőmű segítségével. Ez azt jelenti, hogy

Magyarország független lesz, zöld energiát tud biztosítani, és olcsó árammal tudja ellátni az ipart és a lakosságot is. Teljesen rendezettek a magyar-orosz energetikai kapcsolatok, Oroszország garantálja azt a mennyiséget, amire Magyarországnak, a magyar választópolgároknak szüksége van, és ráadásul olcsón adja!

– hangsúlyozta Lázár János.