Hamisított Paláver-videó terjed a neten – Puzsér Róbert nem telefonált be a Hír TV műsorába

Az utóbbi napokban egy hamisított videó kezdett terjedni a közösségi médiában, amelyen az látható, mintha Puzsér Róbert baloldali publicista betelefonált volna a Hír TV és a Hír FM Paláver című műsorába. A felvétel gyorsan elterjedt több Facebook-csoportban és internetes fórumon is, azonban kiderült, hogy a videó nem valódi - írja a HírTv hírportálja.
A nyilvánvaló meghamisítottság ellenére több internetes oldal és közösségi csoport is változtatás nélkül átvette és megosztotta a fake Paláver videót
A vizsgálatok szerint a felvételt két korábbi műsorrészből vágták össze, és a hamisítók mesterséges intelligencia segítségével szerkesztették meg, hogy a hanganyag úgy tűnjön, mintha Puzsér Róbert valóban a műsorban szólalt volna meg.
Több részlet is árulkodik a manipulációról:
- Pontos vágási hibák láthatók a képkockákon, a beszélgetés ritmusa többször megszakad.
- A műsor témái sem egyeznek: három azonos témakör szerepel egymás alatt, ami technikailag lehetetlen egy élő adásban.
- A videó forrásaként szolgáló műsor három héttel korábban készült, és akkor nem Puzsér Róbert, hanem egy másik, szintén Róbert nevű betelefonáló szólalt meg.
- A dátum is árulkodó: a felvételen november 28-át jelzik, miközben aznap M. Kovács Róbert vezette az adást – nem az, aki a videóban látható.
A nyilvánvaló meghamisítottság ellenére több internetes oldal és közösségi csoport is változtatás nélkül átvette és megosztotta a videót.
A hamisítvány miatt a Paláver műsorvezetője, Palányi Nóra számos támadó üzenetet kapott.
Amikor megnyitottam a videókat, eléggé durva hangnemű üzeneteket láttam”
– mondta el a Hír TV műsorvezetője a csatornájának az ügyben nyilatkozva.
Ránéztem, hogy kik írták, és látszott, hogy központilag a Tisza-csoportokhoz köthetők. Rengeteg ilyen csoportban meg lett osztva a videó, ebben semmi újdonság nincs”
– tette hozzá a Paláver műsorvezetője.