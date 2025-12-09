Hamisított Paláver-videó terjed a neten – Puzsér Róbert nem telefonált be a Hír TV műsorába

Az utóbbi napokban egy hamisított videó kezdett terjedni a közösségi médiában, amelyen az látható, mintha Puzsér Róbert baloldali publicista betelefonált volna a Hír TV és a Hír FM Paláver című műsorába. A felvétel gyorsan elterjedt több Facebook-csoportban és internetes fórumon is, azonban kiderült, hogy a videó nem valódi - írja a HírTv hírportálja.

Kiderült, hogy az a közösségi médiában terjedő felvétel, amely szerint Puzsér Róbert betelefonált volna a Hír TV és a Hír FM Paláver című műsorába, az teljes egészében manipulált. A hamis Paláver videót két különböző adásból vágták össze, sőt mesterséges intelligencia segítségével módosították is a hangot és a témákat. Ennek ellenére a műsorvezetőt, Palányi Nórát folyamatos támadások érik az álhír következtében

Fotó: YouTube

A nyilvánvaló meghamisítottság ellenére több internetes oldal és közösségi csoport is változtatás nélkül átvette és megosztotta a fake Paláver videót



A vizsgálatok szerint a felvételt két korábbi műsorrészből vágták össze, és a hamisítók mesterséges intelligencia segítségével szerkesztették meg, hogy a hanganyag úgy tűnjön, mintha Puzsér Róbert valóban a műsorban szólalt volna meg.

Több részlet is árulkodik a manipulációról:

Pontos vágási hibák láthatók a képkockákon, a beszélgetés ritmusa többször megszakad.

A műsor témái sem egyeznek: három azonos témakör szerepel egymás alatt, ami technikailag lehetetlen egy élő adásban.

A videó forrásaként szolgáló műsor három héttel korábban készült, és akkor nem Puzsér Róbert, hanem egy másik, szintén Róbert nevű betelefonáló szólalt meg.

A dátum is árulkodó: a felvételen november 28-át jelzik, miközben aznap M. Kovács Róbert vezette az adást – nem az, aki a videóban látható.

A hamisítvány miatt a Paláver műsorvezetője, Palányi Nóra számos támadó üzenetet kapott.

Amikor megnyitottam a videókat, eléggé durva hangnemű üzeneteket láttam”

– mondta el a Hír TV műsorvezetője a csatornájának az ügyben nyilatkozva.

Ránéztem, hogy kik írták, és látszott, hogy központilag a Tisza-csoportokhoz köthetők. Rengeteg ilyen csoportban meg lett osztva a videó, ebben semmi újdonság nincs”

– tette hozzá a Paláver műsorvezetője.