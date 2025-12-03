Palóc André legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy a Tisza Párt adózási javaslatai jelentős terheket rónának a magyar kisvállalkozókra. Úgy fogalmazott, a Tisza gyakorlatilag megszüntetné az összes jelenleg működő kedvezményes és egyszerűsített adózási formát, és egyetlen, mindenkire kötelező, kedvezmények nélküli rendszert vezetne be, amely a legkisebb vállalkozókat is érintené.

Palóc André: A Tisza adóemeléseivel a kisvállalkozók kapnák a legnagyobb ütést Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A közgazdász szerint az egyik legsúlyosabb elem a plusz 14 százalékos új munkáltatói teher, amelyet minden vállalkozásnak fizetnie kellene öt új kötelező járulék formájában. Ehhez társulna a kata megszüntetése, ami szerinte több tízezer vállalkozót érintene:

fodrászokat, kozmetikusokat, taxisokat, szerelőket, fotósokat, edzőket és masszőröket.

Palóc André szerint a szépségiparban, a vendéglátásban és a kreatív szakmákban ez akár tömeges bezárásokat okozhatna.

A közgazdász azt is kiemelte, hogy a Tisza megszüntetné az ekhót, amely jelenleg alkotók, sportolók, médiaszakemberek és előadóművészek adózási lehetősége. A KIVA szerinte kiüresedne, a progresszív, magas adókulcsú személyi jövedelemadó visszahozása pedig tovább növelné a magasabb bevételű egyéni vállalkozók terheit.

Palóc André úgy fogalmazott, hogy a terhek leginkább azokat sújtanák, „akik ma is minimális haszonból élnek, és a legkiszolgáltatottabb szereplők a gazdaságban”. A kormány ezzel szemben továbbra is az adócsökkentést tartja iránymutatónak. Hangsúlyozta, hogy Magyarország megőrzi Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját, és újabb adócsökkentéseket tervez a vállalkozások támogatására.