Pankotai Lili habzó szájjal gyalázza a magyarokat

A hétvégén ismét bemutatkoztak a tiszások, így gyalázták a magyarokat – mondta Deák Dániel a videójában.

A politikai elemző a videójában felidézte a hétvégi balliberális Tisza párti tüntetők kijelentéseit, íme:

„Mocskosul igénytelen ország vagyunk. Az egész magyar nép hibás.”

Pankotai Lili szerint ezért „mocskosan igénytelen” a magyar, íme:

Ennek az országnak mire van igénye? Szja-mentességre, rezsicsökkentésre, egy szóban kifejezve egzisztenciára, pénzre.

Igen, a magyar azért „igénytelen”, mert nem akar magas rezsiszámlát fizetni, illetve örül az adómentességnek – mondta Deák Dániel, majd hozzátette, hogy egy másik tiszás tüntető még ennél is tovább ment, mivel szerinte a magyarok nem is léteznek, íme:

„Itt senki sem magyar, senki sem, tehát itt, amikor itt voltak a mongolok, a fél országot megölték, utána a törökök, és szerencsére behívták a németeket, behívták a zsidókat, a cigányokat és a szlovákokat is. Ezt a várost is nem a magyarok építették fel, hanem közösen Európa építette fel.”

Hát ahogy látom, a történelem nem igazán erőssége a tiszás hölgynek – mondta Deák Dániel, majd hozzátette, hogy a zsidó honfitársaink például a német megszállásnak biztosan nem örültek, de a történelem mellett mást sem igazán szeret, íme:

„Melyik az a kettő hülyeség? Az etika, a másik az pedig a hittan.”

Hogy mi ennek a tanulsága? Ne is próbálkozz észérvekkel, azzal nem fogod meggyőzni a tiszásokat – hangsúlyozta Deák Dániel a videójában.