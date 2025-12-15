Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

Jajj!

Pánik a fedélzeten, váratlan potyautas miatt kellett megszakítani az utat – videó

pankotai lili

Pankotai Lili habzó szájjal gyalázza a magyarokat

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hétvégén ismét bemutatkoztak a tiszások, így gyalázták a magyarokat – mondta Deák Dániel a videójában. Mutatjuk a döbbenetes videót!
Link másolása
Vágólapra másolva!
pankotai liliTisza Pártballiberálisoktisza pártiBALLIBERÁLIS TÁMADÁSOKBALLIBERÁLIS TÜNTETÉSBALLIBERÁLIS TÜNTETÉSEKPankotai LiliDeák Dániel

A hétvégén ismét bemutatkoztak a tiszások, így gyalázták a magyarokat – mondta Deák Dániel a videójában.

Pankotai Lili (FORRÁS: FACEBOOK)
Pankotai Lili (FORRÁS: FACEBOOK)

A politikai elemző a videójában felidézte a hétvégi balliberális Tisza párti tüntetők kijelentéseit, íme:

„Mocskosul igénytelen ország vagyunk. Az egész magyar nép hibás.”

Pankotai Lili szerint ezért „mocskosan igénytelen” a magyar, íme: 

Ennek az országnak mire van igénye? Szja-mentességre, rezsicsökkentésre, egy szóban kifejezve egzisztenciára, pénzre.

Igen, a magyar azért „igénytelen”, mert nem akar magas rezsiszámlát fizetni, illetve örül az adómentességnek – mondta Deák Dániel, majd hozzátette, hogy egy másik tiszás tüntető még ennél is tovább ment, mivel szerinte a magyarok nem is léteznek, íme: 

„Itt senki sem magyar, senki sem, tehát itt, amikor itt voltak a mongolok, a fél országot megölték, utána a törökök, és szerencsére behívták a németeket, behívták a zsidókat, a cigányokat és a szlovákokat is. Ezt a várost is nem a magyarok építették fel, hanem közösen Európa építette fel.” 

Hát ahogy látom, a történelem nem igazán erőssége a tiszás hölgynek – mondta Deák Dániel, majd hozzátette, hogy a zsidó honfitársaink például a német megszállásnak biztosan nem örültek, de a történelem mellett mást sem igazán szeret, íme: 

„Melyik az a kettő hülyeség? Az etika, a másik az pedig a hittan.” 

Hogy mi ennek a tanulsága? Ne is próbálkozz észérvekkel, azzal nem fogod meggyőzni a tiszásokat – hangsúlyozta Deák Dániel a videójában. 

Összeállt a baloldal: Magyar Péter és a DK együtt tüncizik

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!