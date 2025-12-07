Erre senki sem számított: olyat ismertek el a Partizánban, amit eddig még soha

Pénteken Schultz Nórával, a Partizánon futó Belépési Küszöb szerkesztő-műsorvezetőjével beszélgetett Gulyás Márton.

Meglepő kijelentés a Partizánban

A másfél órás műsoridő alatt sok témát érintettek a felek, azonban a legérdekesebb egyértelműen az volt, amikor Schultz kijelentette: a Tisza gazdaságpolitikája baloldali. Egész pontosan ezt mondta a szakértő:

Kármán András esetében is, amit eddig elmondott arról, hogy milyen módon kell újrahuzalozni a prioritásait, a magyar gazdaságpolitikának ebből a társadalmi perspektívából, az nekem azért viszonylag szociálisan, hát most ez rossz kifejezés, balosnak tűnt.

Schultz Nóra a Partizánon. Forrás: YouTube/Partizán

Ennek azért van jelentősége, mert a Tiszához közel álló véleményformálók mindezidáig tagadták, hogy Magyar Péterék a régi baloldal módszereihez nyúlnának vissza.

Schultz ominózus nyilatkozatát Deák Dániel vette észre. A politikai elemző szerint a Tisza elvesztette a lendületét, amire a kiszivárgott megszorítócsomag csak rátett egy lapáttal.

Ahogy az Origón is foglalkoztunk vele, egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagot készít elő, amely a közteherviselés gyökeres átalakítását célozza. A program évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt biztosítana a költségvetésnek adó- és járulékemelésekből. A terv radikális lépéseket tartalmaz: a progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, a családi kedvezmények jelentős csökkentése és új vagyonadó kivetése széles társadalmi rétegeket érintene.

A baloldali megszorítócsomag nemcsak az adózási rendszert reformálná, hanem a TB-rendszert is radikálisan átalakítaná: a jelenlegi állami alapú társadalombiztosítás helyett a magánnyugdíjpénztárak és biztosítók vennék át a szerepet, a dolgozók jelentősen magasabb járulékfizetésével.