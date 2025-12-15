A patrióta erők újabb győzelme – ezúttal Chilében. A CPAC Hungary-veterán, José Antonio Kast lett Chile elnöke. Sikere újabb bizonyítéka annak, hogy a családbarát, a migrációt és a woke-őrületet elutasító erők felülkerekednek a globalista oldalon – írta az Alapjogokért Központ hétfőn.
Az Alapjogokért Központ madridi irodájának vezetője, Farkas Vajk Chilében az újonnan megválasztott chilei elnöknek gratulált és kérdezte röviden. Az elnök az ország történelmében a legtöbb szavazatot kapta, az interjúban elmondta,
köszöni a magyaroknak azt, hogy a példánkon keresztül megnyitottuk az utat előttük azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell védeni a patrióta értékeket.
A patrióta erők kiállnak a családok mellett
Olyan helyzettel nézett szembe Magyarország, amivel most ők is, az illegális migrációval – tette hozzá, majd így folytatta:
„Önök kiálltak a család és a fiatalok nevelése érdekében.”
„Köszönet Orbán Viktornak, a magyar jobboldal megmutatta, hogyan kell kiállni a családok mellett és az illegális migráció ellen”