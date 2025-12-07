Elképesztő dolog derült ki Pintér Sándorról – videó

A miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videók között az egyikben egy eddig teljesen ismeretlen információt árul el Pintér Sándor belügyminiszter saját magáról a kormányfő videósának.
Pintér Sándor beosztottjai körében csak az kérhet új hivatali autót, akinek a miniszterénél öregebb szolgálati autója van
A kormányfő videósa rákérdezett, milyen autóval érkezett a miniszter a találkozóra, mivel a jármű első ránézésre feltűnően régi volt.
Ez egy 25 esztendős autó, és Mercedes típusú. Én úgy gondoltam, hogy miután nem romlott el és használható, ezért én mindaddig, amíg nem kell nagyjavításra adni, ezzel az autóval fogok járni”
- mondta el válaszában Pintér Sándor belügyminiszter hozzátéve, hogy döntésének nem csupán takarékossági, hanem nevelő szándéka is van.
Van ennek egy nevelő célzata is. Az kérhet tőlem a beosztott körből új autót, akinek öregebb autója van nálam”
- tette hozzá a miniszter.