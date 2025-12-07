Elképesztő dolog derült ki Pintér Sándorról – videó

A miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videók között az egyikben egy eddig teljesen ismeretlen információt árul el Pintér Sándor belügyminiszter saját magáról a kormányfő videósának.

Egy eddig ismeretlen és elég szokatlan jellegű információ derült ki a kormány egyik tagjáról. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalának egyik videójában Pintér Sándor belügyminiszter arról beszél, hogy miniszterként egy 25 éves szolgálati autót használ hivatali járműként. A miniszter elmondása szerint az autó „még nem romlott el”, így nincs oka lecserélni és a döntésének „nevelő célzata” is van. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Pintér Sándor beosztottjai körében csak az kérhet új hivatali autót, akinek a miniszterénél öregebb szolgálati autója van



A kormányfő videósa rákérdezett, milyen autóval érkezett a miniszter a találkozóra, mivel a jármű első ránézésre feltűnően régi volt.

Ez egy 25 esztendős autó, és Mercedes típusú. Én úgy gondoltam, hogy miután nem romlott el és használható, ezért én mindaddig, amíg nem kell nagyjavításra adni, ezzel az autóval fogok járni”

- mondta el válaszában Pintér Sándor belügyminiszter hozzátéve, hogy döntésének nem csupán takarékossági, hanem nevelő szándéka is van.

Van ennek egy nevelő célzata is. Az kérhet tőlem a beosztott körből új autót, akinek öregebb autója van nálam”

- tette hozzá a miniszter.