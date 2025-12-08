A kutatás megállapította, hogy az orosz–ukrán háború kezdete óta a hazai közbeszédben is megjelentek külföldről irányított háborús propaganda. A helyzet meglehetősen aggasztó:
A lakosság több mint fele találkozott már ilyen tartalmakkal, különösen azok, akik kizárólag online forrásokból tájékozódnak.
A felmérés szerint a magyarok szinte azonos arányban tartják Ukrajnát (65%), Oroszországot (64%), valamint az Európai Uniót (66%) és a Soros-hálózathoz kötődő szereplőket (54%) a hazai médiatérben terjedő háborúpárti kommunikáció felelőseinek.
A külföldi befolyás elleni fellépést sürgetik
A Szuverenitásvédelmi Hivatal az elmúlt időszakban több, külföldről finanszírozott információs műveletet azonosított, amelyek célja Magyarország békepárti álláspontjának megtörése volt. A közvélemény erre határozott válasszal reagált:
Az állami fellépést támogatók aránya 60-ról 68 százalékra emelkedett, ami egyértelmű társadalmi elvárást jelez a háborúpárti kommunikáció terjesztőivel szembeni határozottabb intézkedésekre.