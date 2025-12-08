Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet friss felmérése szerint a magyarok döntő része találkozott már orosz vagy ukrán háborús narratívákkal és dezinformációs kampányokkal a hazai médiában. A többség nemcsak a hadviselő feleket, hanem Brüsszelt és globalista hálózatokat is felelősnek tart – és határozott állami fellépést sürget a terjedő propaganda ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szuverenitásvédelmi Hivatalháborús propagandamédiatérOroszországUkrajna

A kutatás megállapította, hogy az orosz–ukrán háború kezdete óta a hazai közbeszédben is megjelentek külföldről irányított háborús propaganda. A helyzet meglehetősen aggasztó: 

propaganda
A válaszadók elsöprő többsége találkozott már orosz vagy ukrán háborús propagandával (Forrás: szuverenitasvedelmihivatal.hu)

A lakosság több mint fele találkozott már ilyen tartalmakkal, különösen azok, akik kizárólag online forrásokból tájékozódnak.

 A felmérés szerint a magyarok szinte azonos arányban tartják Ukrajnát (65%), Oroszországot (64%), valamint az Európai Uniót (66%) és a Soros-hálózathoz kötődő szereplőket (54%) a hazai médiatérben terjedő háborúpárti kommunikáció felelőseinek.

Meglepő kérdést tettek fel Orbán Viktornak, a választ önnek is látnia kell – videó

A külföldi befolyás elleni fellépést sürgetik

A Szuverenitásvédelmi Hivatal az elmúlt időszakban több, külföldről finanszírozott információs műveletet azonosított, amelyek célja Magyarország békepárti álláspontjának megtörése volt. A közvélemény erre határozott válasszal reagált: 

Az állami fellépést támogatók aránya 60-ról 68 százalékra emelkedett, ami egyértelmű társadalmi elvárást jelez a háborúpárti kommunikáció terjesztőivel szembeni határozottabb intézkedésekre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!