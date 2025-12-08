A kutatás megállapította, hogy az orosz–ukrán háború kezdete óta a hazai közbeszédben is megjelentek külföldről irányított háborús propaganda. A helyzet meglehetősen aggasztó:

A válaszadók elsöprő többsége találkozott már orosz vagy ukrán háborús propagandával (Forrás: szuverenitasvedelmihivatal.hu)

A lakosság több mint fele találkozott már ilyen tartalmakkal, különösen azok, akik kizárólag online forrásokból tájékozódnak.

A felmérés szerint a magyarok szinte azonos arányban tartják Ukrajnát (65%), Oroszországot (64%), valamint az Európai Uniót (66%) és a Soros-hálózathoz kötődő szereplőket (54%) a hazai médiatérben terjedő háborúpárti kommunikáció felelőseinek.