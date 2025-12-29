Putyin telefonon tájékoztatta Trumpot arról, hogy ukrán drónok megtámadták az orosz elnök rezidenciáját

Orosz források szerint Putyin telefonon tájékoztatta Donald Trumpot arról, hogy 91 ukrán dróntámadást hajtottak végre az orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen. Ukrajna azonban határozottan tagadja a vádakat – írta Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.

Putyin és Trump

A politikai elemző kifejtette:

Trump és Putyin újabb telefonos egyeztetést tartottak, melyen az orosz elnök közvetlenül felvetette az állítólagos ukrán dróntámadást a novgorodi állami rezidenciája ellen. Hangsúlyozta, hogy a támadás állítólag közvetlenül az amerikai–ukrán tárgyalások után történt, amikor a diplomáciának éppen stabilizálnia kellett volna a helyzetet, nem pedig eszkalálnia.

Az orosz források szerint Trump megdöbbenéssel és felháborodással reagált, és azt mondta Putyinnak, hogy el sem tud képzelni „ilyen őrült lépéseket”. Ebben az összefüggésben Trump állítólag hangsúlyozta, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem adott Kijevnek Tomahawk rakétákat.

Putyin viszont figyelmeztetett, hogy az orosz elnöki rezidencia elleni támadások nem maradnak válasz nélkül. Azt mondta Trumpnak, hogy Moszkva felülvizsgálja álláspontját több korábban megvitatott kérdésben, tekintettel arra, amit „állami terrorizmus felé való elmozdulásnak” nevezett Kijev részéről – jelezve, hogy a tárgyalások alapjául szolgáló feltételezések most bizonytalanná váltak.

A Kreml azt is állítja, hogy Trump egyértelművé tette Putyin számára: a dróntámadás befolyásolja, hogyan közelít majd Washington a jövőben Zelenszkijhez.

A feszült hangnem ellenére a két vezető megegyezett abban, hogy fenntartják a közvetlen és „baráti” párbeszédet. Putyin kiemelte, hogy Oroszország továbbra is szorosan és pragmatikusan kíván együttműködni az Amerikai Egyesült Államokkal a béke felé vezető út megtalálásában, még akkor is, ha Moszkva jelzi, hogy tárgyalási pozíciója keményedik.

Ez az eset azért jelentős, mert egy olyan pillanatban történt, amikor a diplomáciai folyamat kezdett strukturálttá és fokozatossá válni. Egy államfői rezidencia elleni állítólagos támadás – különösen hosszú hatótávolságú drónokkal – olyan eszkalációt jelent, amely minden fél részéről átalakítja a bizalmat, az ütemezést és a tűréshatárokat. Zelenszkij mindeközben tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy ilyen támadás nem történt – olvasható Deák Dániel Facebook-bejegyzésében.