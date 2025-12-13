Kiderült, miért egy busómaszkban lépett színpadra Rákay Philip

Váratlan performansznak lehettek szemtanúi azok, akik figyelemmel követték a Digitális Polgári Körök szombati, Háborúellenes Gyűlését. A rendezvény egyik házigazdája, Rákay Philip nem mindennapi módon egy busómaszkban lépett színpadra.

Fotó: YouTube/HírTV / YouTube/HírTV

A baloldali médiában értetlenkedtek a látottak miatt, pedig nagyon egyszerű magyarázata van az extrém öltözéknek. Amikor Szabó Zsófi, az esemény másik műsorvezetője megdicsérte partnerének a ruháját, Rákay Philip elmesélte, miért döntött úgy, hogy ma busómaszkot vesz fel.

Az a helyzet, hogy nem kerültem időzavarba, tehát nem véletlenül hoztam magammal ezt a gyönyörű maszkot. Mégpedig azért, mert a mohácsi sokacok ilyen busómaszkkal ijesztgették a városra törő betolakodókat.

- árulta el a titkot a kommunikációs szakember. Majd felidézte, hogy a monda szerint a helyiek felöltöztek mindenféle riasztóruhákba, jelmezekbe azért, hogy elüldözzék azokat az embereket, akik rontást akarnának hozni a városra, vagy épp az országra.

Majd azt is elmondta, hogy ő konkrétan ki ellene használná a speciális módszert. "Például az olyanokat, akik bádogvödör hangon azt kántálják lépésről lépésre, tégláról téglára. Na, ő ellenük szól a busómhoz" - utalt Magyar Péterre a DPK házigazdája.

