Raskó György szerint is baj van, a Tisza nem tudja megfogni az ellenzéki szavazókat

Ha ez trend, akkor baj van. Az ellenzéki kispártok szavazóbázisa elpárolgott, nem fog bejutni egyikük sem a parlamentbe – reagált Raskó György a 21 Kutatóközpont legfrissebb felmérésére. A Tisza Párt tanácsadója szerint a kispártoktól elfordulók a bizonytalanok közé mentek, és nem a Tisza táborát erősítik.

Magyar Péter és Raskó György (Fotó: Facebook)

Raskó György: A saját jelöltjeiben sem bízik Magyar Péter?

– Harminc százalék feletti azok aránya, akiknek nincs pártpreferenciája. Hatalmas halmaz. Úgy tűnik őket konkrétabb üzenetekkel lehetne csak megfogni, mert nem érzelmi alapon közelítenek a pártokhoz – vélekedett, kiemelve, hogy ez a halmaz valószínűleg azt nézi, ki mit ígér konkrétan élethelyzetük javulásával kapcsolatban.

– Most, hogy megvannak az egyéni jelöltek, és ráadásul nagyon jók, engedni kellene bekapcsolódásukat a politikába és nem csak helyi szinten. Nem értem, hogy Magyar Péter miért tart attól, hogy a Fidesz-média kikezdi őket – fogalmazott. Szerinte aki Orbán Viktort támogatja jelenleg is, azt reménytelen meggyőzni bármiről is, de ugyanez fordítva is igaz. – Aki szeretné leváltani az Orbán-rendszert, nem fog tábort váltani – fejtette ki a tiszás tanácsadó.

Raskó Szóval bátrabb szerepvállalás kellene a Tisza-jelöltek részéről. – Ha meg nem bízik meg bennük Magyar Péter, nem tartja őket politizálásra alkalmasnak, akkor az még nagyobb baj – mondta.