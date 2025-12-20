Rendhagyó Lázárinfó Orbán Viktorral a háborúellenes gyűlésen – kövesse élőben az Origón!



Lázár János köszöntötte a Pick Arénában jelen lévő szegedieket, akik az elmúlt évtizedekben "erős ellenszélben is" kitartottak a Fidesz és Orbán Viktor mellett.

„Éljen Szeged! Éljen a Fidesz”

– mondta az építési és közlekedési miniszter. Hozzátette: nekünk, jobboldaliaknak minden pálya hazai pálya.

Az év során országszerte megtartott Lázárinfókról szólva elmondta, hogy mindenféle emberek elmentek az országjárás állomásaira. "Voltak köztük bolondok is" - fogalmazott, majd minden érdeklődőnek megköszönte a részvételt és a rengeteg kérdést, amit kapott.

Kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban több mint 8500-an csatlakoztak a Lázárinfó DPK-hoz.

A miniszter összefoglalta a Lázárinfó tanulságait

Lázár János elmondta, hogy ebben az évben két tanulmányutat tett, az egyiket Budapestről Washingtonba, a másikat Kisvárdáról Budapestre. Ezek során a legfontosabb dolgok, amiket megtanult:

1. Az emberek nyitottak, édeklődőek, de nyugalmat akarnak.

2. A gáz és a gázár fontosabb, mint a gender.

3. A magyar családok a legfontosabbak, és nem számítanak az idegenek.

Hozzátette, hogy az emberek biztonságra vágynak otthon, a családjukban és az országban. Az emberek azt várják a Fidesztől, hogy megvédje őket.

Hasznára kell lenni a választóknak, és nem az „agyukra menni” – ez volt a Lázárinfók lényege.

Lázár János hangsúlyozta: a Fidesz magas fizetéseket és alacsony rezsit kínál, ezzel szemben a Tisza Párt ennek ellenkezőjét akarja megvalósítani. A Tanú című klasszikus filmre utalva úgy fogalmazott:

A Tisza áradása veszély, de megtanultuk, hogy ha jön a Tisza, mindig megy is”

Többet ésszel, mint haraggal, ez a 2026-os választás üzenete – foglalta össze Lázár János. A kormány programját pedig úgy összegezte, hogy munkával akarunk előbbre jutni, és mindenkinek van lehetősége boldogulni Magyarországon.