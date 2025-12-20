Rendhagyó Lázárinfó Orbán Viktorral a háborúellenes gyűlésen – kövesse élőben az Origón!

Lázár János köszöntötte a Pick Arénában jelen lévő szegedieket, akik az elmúlt évtizedekben "erős ellenszélben is" kitartottak a Fidesz és Orbán Viktor mellett.
„Éljen Szeged! Éljen a Fidesz”
– mondta az építési és közlekedési miniszter. Hozzátette: nekünk, jobboldaliaknak minden pálya hazai pálya.
Az év során országszerte megtartott Lázárinfókról szólva elmondta, hogy mindenféle emberek elmentek az országjárás állomásaira. "Voltak köztük bolondok is" - fogalmazott, majd minden érdeklődőnek megköszönte a részvételt és a rengeteg kérdést, amit kapott.
Kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban több mint 8500-an csatlakoztak a Lázárinfó DPK-hoz.
A miniszter összefoglalta a Lázárinfó tanulságait
Lázár János elmondta, hogy ebben az évben két tanulmányutat tett, az egyiket Budapestről Washingtonba, a másikat Kisvárdáról Budapestre. Ezek során a legfontosabb dolgok, amiket megtanult:
1. Az emberek nyitottak, édeklődőek, de nyugalmat akarnak.
2. A gáz és a gázár fontosabb, mint a gender.
3. A magyar családok a legfontosabbak, és nem számítanak az idegenek.
Hozzátette, hogy az emberek biztonságra vágynak otthon, a családjukban és az országban. Az emberek azt várják a Fidesztől, hogy megvédje őket.
Hasznára kell lenni a választóknak, és nem az „agyukra menni” – ez volt a Lázárinfók lényege.
Lázár János hangsúlyozta: a Fidesz magas fizetéseket és alacsony rezsit kínál, ezzel szemben a Tisza Párt ennek ellenkezőjét akarja megvalósítani. A Tanú című klasszikus filmre utalva úgy fogalmazott:
A Tisza áradása veszély, de megtanultuk, hogy ha jön a Tisza, mindig megy is”
Többet ésszel, mint haraggal, ez a 2026-os választás üzenete – foglalta össze Lázár János. A kormány programját pedig úgy összegezte, hogy munkával akarunk előbbre jutni, és mindenkinek van lehetősége boldogulni Magyarországon.
Orbán Viktor: Azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok
Az időközben színpadra lépő Orbán Viktor "kifogásolta", hogy csupán egy percet kapott Lázár Jánostól a közönség soraiből érkező kérdések megválszolására. Ezt követően azt mondta:
Ha nincs Fidesz, akkor van háború. Ha nincs Fidesz, akkor vannak migránsok. Ha nincs Fidesz, akkor hiányozna több százezer főnyi munkaerő a piacról. Ha nincs Fidesz – nincs parti”
– jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor kitért arra, hogy szerinte ő és Lázár János is a legjobb (élet)korban vannak – immár 30 éve. A jó kormányzáshoz jó vezetők kellenek, de jó kormányzást más is tud csinálni, nem csak ő.
Orbán Viktor hangsúlyozta: bár ilyen nagy nyilvánosság előtt még nem vallotta be, az ő valódi célja, hogy megváltoztassa a magyarok sorsát, a sorsot, amelyet az első világháború után nekünk szántak, hogy kicsit legyünk és szegények.
„Én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem!”
– fogalmazott Orbán Viktor.
Újabb kérdésre válaszolva a kormányfő kifejtette:
valójában nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni a választásokon. Meg kell akadályozni, hogy Magyarországot visszatereljék a 2010 előtti útra
– mondta.
Orbán Viktor: Ukrajnát csak a béke tudja megerősíteni
Ukrajna gázellátásának 58 százaléka Magyarországon keresztül érkezik - mondta a miniszterelnök. Nekünk egy stabil Ukrajna kell, és fájt, hogy az oda küldött uniós pénzek egy jelentős részét az ukránok ellopják. De Ukrajnát csak a béke tudja megerősíteni, aki Ukrajna mellett áll, annak a békét kell akarnia. Ukrajna nem erősíteni akar bennünket, hanem gyengébbé tesz. Ehhez képest az EU éppen most nyújtott 90 milliárd eurós segélyt Ukrajnának, amely a semmibe vész – fogalmazott Orbán Viktor.
Európának békére és békességre van szüksége
A béke azt jelenti, hogy nincs háború. Számíthatunk-e magunkon kívül bárkire? Nem – mondta a kormányfő. A világ megváltozott, és a pénz ma már nem Európában, hanem Ázsiában van. Ezét az amerikaiak figyelme is Ázsia felé fordul, és ha az európaiak azt gondolják, hogy Amerika majd megvédi őket, akkor nagyot tévednek. Európának saját magát kellene tudni megvédeni, de minden döntéssel gyengébbé teszi magát.
Erre a legjobb példa Ukrajna, amely jelenleg nem hozzátesz Európához, hanem elvesz belőle. Nekünk az európai hadiipart kellene megerősíteni, nem az ukránt, hogy képesek legyünk magunkat megvédeni
– emelte ki a miniszterelnök.
Európában az Európai Néppárt akar a legonkább háborút, három német vezetésével. A Tisza Párt ennek a pártcsaládnak, az EPP-nek a tagja.
Ha nem békepárti kormánya lesz Magyarországnak 2026-ban, akkor 2030-ra mindannyian rá fogunk faragni. És ezt most kell eldönteni
– hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor kérdésre válaszolva kifejtette: ha az EU azt az utat követte volna Oroszország vonatkozásában, amelyet Magyarország javasolt 2022 óta, ma jobb helyzetben lenne. A szankciók nem vezettek eredményre, az orosz gazdaságot nem sikerült „taccsra vágni”. A szankciók okozzák a bajt, mert azok emelték az egekbe az energiaárakat. Európában az emberek és a vállalkozások háromszor annyit fizetnek az energiáért, mint Ázsiában vagy Amerikában. Hogy lehet így versenyképesnek lenni? – tette fel a kérdést.
Kiemelte, hogy a magyar gazdaság vesztesége 20 milliárd euró fölött van az elhibázott szaknckiós politika miatt.
Ha ez a 20 milliárd euró a zsebünkben lenne, abból olyan hosszú hidat építhetnénk, amely Szentestől Budapestig tart”
– fogalmazott Orbán Viktor.
Cikkünk frissül.