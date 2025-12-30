Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

A Liverpool edzésén olyan történt, hogy Szoboszlai is csak a fejét fogta – fotók

Rétvári Bence

Rétvári Bence: A pedagógusok az elmúlt 15 évben óriásit léptek előre

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az a tanár, aki hátrányos helyzetű településen tanít, plusz 20 százalékot kap. Megbecsüljük a tanárokat! – hangsúlyozza többek között Rétvári Bence államtitkár a videójában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rétvári Bencebéremelésekpedagógusbér emeléspedagógusOrbán-kormány

Megszüntettük azt, hogy a gazdag település iskolájában van számítógép, a szegény település iskolájában november-decemberben már a fizetést sem fizetik ki, majd talán januárban. Ez volt 2010-ben a különbség – mondta Rétvári Bence.

RÉTVÁRI BENCE
RÉTVÁRI BENCE

Az államtitkár hozzátette: 

Ez a fajta különbség hála Istennek csökken, nyilván ebben még feladat mindig van, de az, hogy 20 százalékos többletet fizetünk minden olyan pedagógusnak, aki hátrányos helyzetű településen vagy osztályban tanít, ez egy óriási előrelépés. Mert 15 éve a hátrányos helyzetű iskolában tanító tanár azzal kellett, hogy számoljon, hogy november-decemberben nem jön meg a fizetése. Most azzal számol, hogy 20 százalékkal magasabb a fizetése. Hiába született valaki leszakadó településre, nem tehet róla, hogy a gólya őt odavitte, ő ott született, de ha okos, ha ügyes, ha szorgalmas, most sokkal több esélye van, mint 15 évvel ezelőtt

– hangsúlyozta Rétvári Bence.

Gulyás Gergely: Januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!