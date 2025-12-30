Rétvári Bence: A pedagógusok az elmúlt 15 évben óriásit léptek előre

Ez a fajta különbség hála Istennek csökken, nyilván ebben még feladat mindig van, de az, hogy 20 százalékos többletet fizetünk minden olyan pedagógusnak, aki hátrányos helyzetű településen vagy osztályban tanít, ez egy óriási előrelépés. Mert 15 éve a hátrányos helyzetű iskolában tanító tanár azzal kellett, hogy számoljon, hogy november-decemberben nem jön meg a fizetése. Most azzal számol, hogy 20 százalékkal magasabb a fizetése. Hiába született valaki leszakadó településre, nem tehet róla, hogy a gólya őt odavitte, ő ott született, de ha okos, ha ügyes, ha szorgalmas, most sokkal több esélye van, mint 15 évvel ezelőtt