2026: Ekkor indulhat meg a migránsok betelepítése Magyarországra, ha Brüsszelen múlik

2026 júliusában megkezdődhet a migránsok tömeges betelepítése Magyarországra, amennyiben egy Brüsszel-párti kormány jutna hatalomra. Ezt jelenti az a döntés, amelyet az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa ma hozott Brüsszelben, megerősítve a brüsszeli bizottság és az Európai Parlament bevándorláspárti többségének szándékát: minden eddiginél nagyobb nyomást kívánnak gyakorolni a tagállamokra a migránsok betelepítésének kikényszerítésével – jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az Országgyűlésben, azonnali kérdésre válaszolva.

Rétvári Bence tájékoztatott: 2026 júliusában megkezdődhet a migránsok tömeges betelepítése Magyarországra Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az államtitkár kifejtette, 2026-tól az Európai Unió új migránselosztási rendszert vezet be.

Azokat az országokat, amelyek eddig kevesebb migránst fogadtak be, a migránsok tömeges befogadására vagy „szolidaritási hozzájárulás” néven kiszabott, jelentős pénzbüntetés megfizetésére kényszerítik.

A döntés Magyarországot név szerint is megemlíti, így hazánkra az eddiginél is nagyobb nyomás nehezedhet, hogy betelepítse a migránsokat.

Tájékoztatott: a nemzeti kormány eddig minden alkalommal nemet mondott a migránsok betelepítésére, vállalva ezért a brutális brüsszeli pénzbüntetéseket is.

Most is nemet mondunk, azonban ha egy Brüsszel-párti kormány kerülne hatalomra, Magyarország az egyik legnagyobb célpontjává válhatna a Brüsszel által irányított migránsbetelepítési mechanizmusnak

– fogalmazott.

A dán elnökség által szervezett tanácsi ülésen Magyarországot Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár képviselte, aki egyértelmű ellenszavazattal állt ki a kormány álláspontja és a nemzeti érdekek mellett. Az államtitkár világossá tette:

„Magyarország továbbra sem támogatja a Migrációs és Menekültügyi Paktumot. A relokáció nem fogja megoldani Európa migrációs problémáit. Magyarország a kezdetektől fogva figyelmeztetett ezen megközelítés alapvetően hibás voltára, és most ez az aggodalmunk valósággá válik. Ehelyett a külső határokat kell megerősíteni és támogatni a harmadik országok határrendészeti törekvéseit. Magyarország a szolidaritás jegyében az elmúlt években éppen ezt tette sikeresen: több mint 1,5 milliárd euróval járult hozzá az EU külső határainak védelméhez, és a szerb–észak-macedón, valamint a bolgár–török határszakaszokon is folyamatos magyar rendőri jelenléttel támogatja az illegális migráció elleni fellépést.”