Rétvári Bence nagyszerű hírt jelentett be a rendvédelmi dolgozókról

Február közepén érkezik a teljes összeg

A fegyverpénzt egy összegben utalják jövő február közepén a hivatásosok számláira. Az államtitkár szerint a támogatás nemcsak anyagi könnyebbség, hanem egyértelmű üzenet: a rendvédelmi pálya presztízsét és társadalmi megbecsülését tovább kell erősíteni, hiszen a szolgálatot teljesítők nap mint nap kockázatot vállalnak az ország biztonságáért.

Megbecsüljük a rendvédelmi dolgozókat, mert a magyar emberek biztonsága múlik a munkájukon.”

– hangsúlyozta Rétvári.