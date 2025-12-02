Rétvári Bence nagyszerű hírt jelentett be a rendvédelmi dolgozókról

Rétvári Bence közlése szerint a juttatásra a rendőrségnél, a TEK-nél, az idegenrendészetnél, a büntetés-végrehajtásban és a katasztrófavédelemben szolgáló hivatásosok jogosultak.
Összességében több mint 80 ezren kapnak hat havi juttatást, amelyre a jövő évi költségvetés 450 milliárd forintos fedezetet biztosít.
Február közepén érkezik a teljes összeg
A fegyverpénzt egy összegben utalják jövő február közepén a hivatásosok számláira. Az államtitkár szerint a támogatás nemcsak anyagi könnyebbség, hanem egyértelmű üzenet: a rendvédelmi pálya presztízsét és társadalmi megbecsülését tovább kell erősíteni, hiszen a szolgálatot teljesítők nap mint nap kockázatot vállalnak az ország biztonságáért.
Megbecsüljük a rendvédelmi dolgozókat, mert a magyar emberek biztonsága múlik a munkájukon.”
– hangsúlyozta Rétvári.