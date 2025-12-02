Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

F1

A Red Bull bejelentette Verstappen csapattársát, teljes a 2026-os rajtrács

Rétvári Bence

Rétvári Bence nagyszerű hírt jelentett be a rendvédelmi dolgozókról

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jövő februárban megérkezik a fegyverpénz, amely hat havi juttatást biztosít a rendvédelem hivatásos dolgozóinak – jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence szerint ez nemcsak anyagi támogatás a kormány részéről, hanem a rendvédelmi pálya megbecsülésének újabb jele.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rétvári Bencerendvédelmi pályaTEKfegyverpénzrendőrség

Rétvári Bence közlése szerint a juttatásra a rendőrségnél, a TEK-nél, az idegenrendészetnél, a büntetés-végrehajtásban és a katasztrófavédelemben szolgáló hivatásosok jogosultak. 

Rétvári Bence
Rétvári Bence bejelentette, hogy a kormány hat havi juttatást biztosít a rendvédelem hivatásos dolgozóinak. (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

Összességében több mint 80 ezren kapnak hat havi juttatást, amelyre a jövő évi költségvetés 450 milliárd forintos fedezetet biztosít.

Rétvári Bence: Mi nem küldünk magyarokat a háborúba

Február közepén érkezik a teljes összeg

A fegyverpénzt egy összegben utalják jövő február közepén a hivatásosok számláira. Az államtitkár szerint a támogatás nemcsak anyagi könnyebbség, hanem egyértelmű üzenet: a rendvédelmi pálya presztízsét és társadalmi megbecsülését tovább kell erősíteni, hiszen a szolgálatot teljesítők nap mint nap kockázatot vállalnak az ország biztonságáért.

Megbecsüljük a rendvédelmi dolgozókat, mert a magyar emberek biztonsága múlik a munkájukon.”

– hangsúlyozta Rétvári

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!