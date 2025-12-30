Hírlevél
Rétvári Bence: Ezért marad a szájzár a tiszásokon

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kínos ellentmondása keverte a Tisza Párt programalkotásért felelős vezetője Magyar Pétert. Míg a pártelnök azt bizonygatta, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetik a várólistákat, addig Tanács Zoltán már azt kijelentést tette, nem fognak megszűnni. Rétvári Bence államtitkár rámutatott: Magyar Péter azért nem engedi nyilatkozni embereit, hogy ilyen eset soha nem fordulhasson elő többet.
Magyar Péter Tisza Párt szájzár

Keményen ellentmondott Magyar Péter szavainak Tanács Zoltán, amelynek fényében már mindenki számára érthető lehet: a pártelnök miért is ragaszkodik annyira a szájzárhoz, amelyet politikusaira „adott”. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán osztott meg egy felvételt, amelyen Magyar Péter az egészségügy egyik legérzékenyebb pontja kapcsán kezdett felelőtlen ígérgetésbe: a várólistákén

Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra, keményen ellentmondott Magyar Péter szavainak Tanács Zoltán (Forrás: Youtube)
„Megszüntetjük a várólistákat” – hangoztatta egy fórumán a pártelnök. Rétvári Bence ezután szembesítette ezt az ígéretet Tanács Zoltán, a párt programalkotásért felelős vezetőjének szavaival: „Nem szűnnek meg a várólisták, de egyet ígérhetek, már az első napokban érezhető lesz a fordulat”. Az államtitkár rámutatott: az ilyen esetek miatt nem beszélhetnek Magyar Péter jelöltjei. „Most akkor hogy is van ez a várólistákkal, Péter?” – szúrt oda a pártelnöknek Rétvári Bence.

