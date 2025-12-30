Rétvári Bence: Ezért marad a szájzár a tiszásokon

Keményen ellentmondott Magyar Péter szavainak Tanács Zoltán, amelynek fényében már mindenki számára érthető lehet: a pártelnök miért is ragaszkodik annyira a szájzárhoz, amelyet politikusaira „adott”. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán osztott meg egy felvételt, amelyen Magyar Péter az egészségügy egyik legérzékenyebb pontja kapcsán kezdett felelőtlen ígérgetésbe: a várólistákén.

Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra, keményen ellentmondott Magyar Péter szavainak Tanács Zoltán (Forrás: Youtube)

„Megszüntetjük a várólistákat” – hangoztatta egy fórumán a pártelnök. Rétvári Bence ezután szembesítette ezt az ígéretet Tanács Zoltán, a párt programalkotásért felelős vezetőjének szavaival: „Nem szűnnek meg a várólisták, de egyet ígérhetek, már az első napokban érezhető lesz a fordulat”. Az államtitkár rámutatott: az ilyen esetek miatt nem beszélhetnek Magyar Péter jelöltjei. „Most akkor hogy is van ez a várólistákkal, Péter?” – szúrt oda a pártelnöknek Rétvári Bence.