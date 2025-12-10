Brüsszel nyíltan támad a rezsicsökkentés ellen – Gulyás Gergely a lényegről

Gulyás Gergely szerint a brüsszeli javaslat, amely engedélyhez kötné az orosz kőolaj és földgáz beszerzését, nyílt támadás Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés ellen.

Gulyás Gergely: A rezsicsökkentés egyik alapja az orosz energiahordozók zavartalan biztosítása Magyarország felé (Forrás: Pinterest)

A javaslat megkerüli az egyhangúság követelményét, szembemegy az uniós alapszerződések energiamixre vonatkozó elvével, és célzottan érinti azokat az országokat – köztük Magyarországot –, amelyek a korábban kiharcolt mentesség alapján továbbra is importálhatnak orosz energiahordozókat.

Az intézkedés 2026 márciusától hatályba lépne, 2027 őszére pedig teljes tilalmat vezetne be.