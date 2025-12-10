Brüsszel nyíltan támad a rezsicsökkentés ellen – Gulyás Gergely a lényegről

Gulyás Gergely szerint a brüsszeli javaslat, amely engedélyhez kötné az orosz kőolaj és földgáz beszerzését, nyílt támadás Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés ellen.
A javaslat megkerüli az egyhangúság követelményét, szembemegy az uniós alapszerződések energiamixre vonatkozó elvével, és célzottan érinti azokat az országokat – köztük Magyarországot –, amelyek a korábban kiharcolt mentesség alapján továbbra is importálhatnak orosz energiahordozókat.
Az intézkedés 2026 márciusától hatályba lépne, 2027 őszére pedig teljes tilalmat vezetne be.
Drágább energia, veszélyben a rezsicsökkentés
Gulyás szerint Magyarország mind ár, mind ellátásbiztonsági szempontból rá van utalva az orosz kőolajra és földgázra:
Magyarországnak, ha máshonnan kell olajat és földgázt beszerezni, akkor ez lényegesen drágább lesz, ha egyáltalán tudunk.”
A javaslat ezért szerinte nemcsak szakmailag hibás, hanem politikai szándékot is tükröz, hiszen a három érintett ország – Magyarország, Szlovákia és Csehország – mentessége ellen irányul. A magyar kormány kész minden jogi eszközt bevetni, hogy megvédje a rezsicsökkentést és az ország energiabiztonságát. Ha ez a döntés megszületik, amire nagyon nagy esély van, akkor ezt Magyarország az Európai Unió bíróságán fogja megtámadni.