Riasztó figyelmeztetést kapott Magyarország: egy vezető nyugati hírügynökség reális forgatókönyvként számol egy európai háború kitörésével, és természetesnek veszi, hogy egy Magyar Péter vezette kormány aktív részese lenne ennek a konfliktusnak – figyelmeztetett Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Riasztó figyelmeztetést kapott Magyarország: egy vezető nyugati hírügynökség reális forgatókönyvként számol egy európai háború kitörésével, és természetesnek veszi, hogy egy Magyar Péter vezette kormány aktív részese lenne ennek a konfliktusnak

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

A Reuters 2026-ra vonatkozó forgatókönyve leírja, miként törhet ki a harmadik világháború Európában. Ha ez nem lenne önmagában is döbbenetes, az elemzés egy ponton azt is egyértelművé teszi:

ha Magyar Péter kerülne hatalomra, belevinné Magyarországot ebbe a háborúba.

A Reuters azt mutatja meg egy „mi lenne, ha” jellegű forgatókönyv keretében, hogy milyen politikai és katonai logika mentén válhat egy regionális incidensből is globális konfliktus. Eszerint a folyamat egy lengyel–orosz katonai incidenssel indulhat, amely villámgyorsan alakulna át egy Európa és Oroszország közötti konfliktussá.

Ebben a keretben jelenik meg Magyarország: a Reuters szerint, ha Orbán Viktor elveszítené a soron következő választást, egy Brüsszelhez igazodó, Magyar Péter vezette kormány kerülne hatalomra. Ez a vezetés nem fékezője, hanem végrehajtója lenne az európai háborús stratégiának, vagyis Magyarország politikailag is az eszkaláció oldalára állna a „szolidaritás” és a „közös európai érdek” mentén.

A Reuters elemzése is rámutat arra, hogy egyre egyértelműbb: Európa vezetői valóban terveznek egy európai–orosz konfliktussal az elkövetkezendő években, hazai szövetségeseik pedig ennek a stratégiának a végrehajtói.

Ezért nem mindegy, hogy Magyarország milyen irányba tart, amikor Európa háborúra készül. Vajon leszünk-e annyira magabírók, hogy kimaradjunk egy európai háborúból? Lesz-e erőnk megfékezni az európai háborús nyomást? Vagy Brüsszel-barát kormánya lesz Magyarországnak, és a mi sorsunk is a háború lesz? Ez az előttünk álló időszak igazi tétje – hangsúlyozta Orbán Balázs.