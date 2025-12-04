Rogán Antal: A Tisza-csomag a régi baloldali megszorításokat hozná vissza

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Patrióta YouTube-csatornájának vendégeként arról beszélt, hogy a Tisza programjában az van, amit a baloldal mindig szokott csinálni, megszorítás.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője szerint Magyar Péter pártjának programja nem más, mint a baloldali elit újracsomagolt megszorító politikája. Rogán Antal a Patrióta YouTube-csatornájának nyilatkozva elmondta, hogy a Tisza-csomag több mint 7200 milliárd forintos megszorítást tartalmazna, ami a vállalatokra és a lakosságra is súlyos terheket róna. Fotó: YouTube

Rogán Antal: Orbán Viktor miniszterelnök mindig a magyar érdekeket képviseli

Rogán Antal azt mondta, az egyik gondolkodásmód az, amit a magyar kormány képvisel 15 éve. Ami megjelenik az energiapolitikában, a reálbérek változásában, abban, hogy a munkahelyteremtésre koncentrál a gazdaságpolitika, hogy a munkát terhelő adókat csökkentették, tehát az alacsonyan tartott személyijövedelemadó-kulcsban, a családtámogatásokban.

A miniszter felidézte, hogy a családtámogatásokra 2010-ben 935 milliárd forintot fordítottak, 2025-ben ez az összeg 3776 milliárd forint, tehát gyakorlatilag a négyszerese.

És ez most a családi adócsökkentés plusszal, ami ugye már a megduplázását jelenti a gyermekek után járó adókedvezménynek, és azzal, hogy a kétgyermekes, 40 év alatti anyák belépnek az adómentesek körébe a háromgyerekesek után, az ezt még tovább fogja növelni"

- fűzte hozzá, majd a nemzeti kormány politikája alternatívájának nevezte azt a tipikus régi baloldali megszorító politikát, amit:

Azok az arcok képviseltek, akik már a Bokros-csomagot is írták, és ma is itt vannak, és ma is ugyanazt az elvet követik, és szerintem a Tisza Párt mögött gyakorlatilag ez az elit húzódik meg".

Rogán Antal szerint ez az elit azt a gazdaságpolitikát diktálná, amit régen is csinált, és "amit az a Tisza-csomag, ami a nyilvánosság elé került, az nagyon szépen tükröz".

A számítások szerint ha ezt a Tisza-csomagot valaki életbe léptetné, az mintegy 7250 milliárd forintos megszorítást jelentene. Ennek kicsivel több mint a felét, 3700 milliárd forintot a vállalatok, 3500 milliárd forintot a lakosság fizetne”

- jelezte a miniszter, aki a részletekről szólva kifejtette, hogy a progresszív személyi jövedelemadó bevezetésével a munkából szerzett jövedelmet nagyobb összeggel adóztatnák, ami 350 milliárd forintos adóemelést jelentene.

Ez a feketén adott bér, az adóelkerülés visszajöveteléhez vezetne”

- jegyezte meg, felidézve, hogy egy-két évvel azután, hogy bevezették az egykulcsos személyi jövedelemadót, a bevételek valójában nem csökkentek.

Ha az adózás egyszerű, és gyakorlatilag az ember akkor fizet többet, ha többet keres, és nincs benne semmiféle progresszivitás, akkor nem éri meg az adóeltitkolás”

- fűzte hozzá.