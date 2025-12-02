Beszédes az RTL hallgatása a Tisza megszorítócsomagjáról

A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy az RTL feltűnően kerüli a Tisza megszorítócsomagjáról való híradást. Egy hét telt el azóta, hogy az Index teljes terjedelmében nyilvánosságra hozta a Tisza Pártnak készült, több mint hatszáz oldalas megszorítócsomagot, amely részletesen vázolja, milyen új adók és elvonások sújtanák a magyar családokat. A dokumentum többek között a személyi jövedelemadó kulcsainak drasztikus emelését, a családi kedvezmények megszüntetését, valamint új vagyon-, állat- és autóadók bevezetését is tartalmazza.

Miközben a Tisza Párt 1300 milliárd forintos megszorítócsomagjáról napvilágra került, részletes gazdasági tervezetet már az egész ország olvashatja, a baloldali médiumok továbbra is mély hallgatásba burkolóznak. Az RTL, amely rendszerint azonnal reagál a kormányt érintő ügyekre ezúttal teljes csenddel próbálja elhallgatni a Tisza számára kínos botrányt. Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP MAG

Az RTL számára a politikai lojalitás fontosabb mint a tájékoztatás?



Míg a kormányellenes médiumok rendre napokig foglalkoznak minden, a jobboldalt érintő pletykával, ezúttal a legnagyobb baloldali orgánumok közül több is hallgatásba burkolózott. Az RTL például a botrány kirobbanása óta egyetlen híradásban sem említette a megszorítócsomagot. Sem cáfolat, sem magyarázat, sem tényfeltárás nem jelent meg a csatornán.

A többi baloldali portál ugyan megszólalt, de többnyire a Tisza Párt mentségére sietve. A Telex szerint „fabrikált dokumentumról” van szó, a 444 pedig véleménycikkben gúnyolódott a tervezeten, mondván: „kb...sztt durva lenne, ha igaz lenne”. A 24.hu pedig a Tisza-adó kapcsán inkább a kormány kommunikációját kritizálta.

Pedig a dokumentumban szereplő nevek és adatok nyilvánvalóan megerősítik, hogy a súlyos megszorításokat tervező program a Tisza Párt gazdasági stábjában készült. Az Index forrásai szerint a tervezet kidolgozása Dálnoki Áronhoz, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetőjéhez köthető, míg több aláíró - köztük Lengyel László és Felcsuti Péter - már korábban is a Tisza környezetében dolgozott. Felcsuti később elismerte, hogy a dokumentum valódi, csupán az alkalmazásának idejét vitatta.

A baloldali média hallgatása azonban jóval sokatmondóbb, bármilyen cáfolatnál. Míg a kormány minden intézkedését hónapokig elemzik és támadják, addig a Tisza Párt megszorító tervei mellett inkább elsiklanak. Az RTL döntése, hogy még csak meg sem próbálja tematizálni a kiszivárgott csomagot, arra utal, hogy a politikai szimpátia vagy lojalitás fontosabb számukra, mint a tájékoztatás.