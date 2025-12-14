Rudán Joe is megszólalt a háborúellenes gyűlésen

Hírlevél
A híres rockénekes, a Pokolgép és a P. Mobil korábbi tagja is részt vett a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Mohácson. Mutatjuk, hogy mit is mondott!
Rudán Joe rockénekes, a Pokolgép és a P. Mobil korábbi tagja arról beszélt, hogy az általa képviselt műfaj egyik kiemelkedő időszakában túlnyomórészt háborúellenes dalok születtek, s a rockzene mindig is segítette a béke ügyét.

Mohács, 2025. december 13. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó (b2), Rudán Joe rockénekes (b), Szabó Zsófia színésznő, moderátor (k), Miklósa Erika Kossuth-, és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a magyar Szent István-rend birtokosa (j2) és Rátgéber László kosárlabda mesteredző, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, igazgatója (j) panelbeszélgetésen a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án. MTI/Illyés Tibor
Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó (b2), Rudán Joe rockénekes (b), Szabó Zsófia színésznő, moderátor (k), Miklósa Erika Kossuth-, és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a magyar Szent István-rend birtokosa (j2) és Rátgéber László kosárlabda mesteredző, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, igazgatója (j) panelbeszélgetésen a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án
(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Arra a kérdésre, hogy a rockzene hogyan szólhat a békéről, Rudán Joe ezt válaszolta:

Én abban a korban nőttem fel, illetve kezdtem rockzenét hallgatni, amikor a világ a háborúellenes rockfesztiválokról szólt, ugye a Woodstocktól kezdve így indult minden. Magyarországon is voltak egyébként ilyen rockfesztiválok, és akkor én még ezeket ugye kívülállóként, amatőrként néztem, de hát nyilván mi is, mint minden normális ember szerintem a háború ellen van. Olyan harmincöt éve énekelek már háborúról, egyébként a Háború gyermeke című dallal például a legutolsó lemezemen, a Vasvitéz albumomon is, pont a színmű alapdala erről szól, konkrétan a mostani ukrán-orosz háborúról szól

– mondta a rockénekes.

