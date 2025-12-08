A teljes Tisza Pártot lebuktatta Ruszin-Szendi Romulusz

Magyar Péter közeli bizalmasa és tanácsadója egy tatabányai fórumon elszólta magát: Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztetnek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára. Még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett.

Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Huszár Márk

Ruszin-Szendi Romulusz néhány napja a Jó Szerencsét Tisza-sziget Tatabánya vendége volt, itt szólta el magát a képviselőjelölt-jelölt.

A néhány fős hallgatóság előtt ugyanis szóba került a közelgő országgyűlési választás, amelynek kapcsán Ruszin-Szendi elárulta, hogy már elkezdték szervezni a Tisza-közeli vállalkozókkal a külföldön dolgozó magyarok választás napi hazabuszoztatását és repültetését.

Engem már kerestek meg vállalkozók, akik mondták, hogy tábornok úr, ha odaérünk, segítünk, én kifizetem tíz embernek a repülőjegyét. Én indítok két buszt Németországból, hozzuk haza őket a választás napjára. És ugye ezeket elkezdtük gyűjteni, és segíteni azoknak az embereknek, hogy jöjjenek haza, mert az a jó szavazat, ami itt van

– mondta el Ruszin-Szendi Romulusz.