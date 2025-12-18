Adományozásnak álcázott kampány: Ruszin-Szendi lebukott – videó

Hírlevél
Most kampányolunk vagy adományokat osztogatunk? Ruszin-Szendi Romulusz úgy osztogat adománycsomagokat, hogy azokkal egyben kampányol is.
Adományozásnak álcázza a kampányolását a Tisza-vezér jobbkeze. Ruszin-Szendi Romulusz a biztonság kedvéért rögtön két szórólapot is elrejtett az adománycsomagjában – írja a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi
Adományozásnak álcázza a kampányolását Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Illusztráció (Krizsán Csaba/MTI)

Ruszin-Szendi „adományozás” címszó alatt kampányol

Úgy jótékonykodik az egykori vezérkari főnök, hogy közben a saját pecsenyéjét sütögeti. Az adományokra szánt összeget meg nagy valószínűséggel kampányköltségként írja le az adójából. A botránypolitikus az elmúlt időszakban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy bevezetné a sorkatonaságot Magyarországon.

„Mindenkit berántunk”

A luxusimádatáról ismert politikus nyilvánvalóan brüsszeli és ukrán kottából játszik. A Magyar Nemzet kiemeli, hogy a bukott katonatiszt még vezérkari főnökként közel egymilliárd forintból építtetett magának luxusvillát »egzotikus növényekkel, panoráma- és grillteraszokkal, pezsgőfürdővel, szaunával, mozi, biliárd- és szivarszobával, tükörablakos fényjátékkal az ágy felett.« 

Legújabban a sorkatonaságot preferálja, és a véleménye szerint a háborúba való belépés anyagilag is hasznos lehet az országnak, és még ki tudja, kiknek. Arról, persze, nem beszél, hogy mennyibe kerül szerinte egy magyar katona élete. Az eddigi megnyilvánulásaiból az tűnik ki, hogy számára fillérekbe...

Eljárás indult a fegyverével riogató Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Szabálysértési eljárás alatt tokatábornok. Ruszin-Szendi Romulusz ügyében Budai Gyula tett feljelentést, mutatjuk, hogy áll az ügy.

 

 

