Eljárás indult a fegyverével riogató Ruszin-Szendi Romulusz ellen

A Legfőbb Ügyész tájékoztatása alapján a Szeghalmi Rendőrkapitányságon a szeghalmi fórumon történt fegyverviselés miatt, szabálysértési eljárás van folyamatban Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökkel szemben, aki egyben a Tisza párt képviselőjelöltje – írta Budai Gyula kormánypárti politikus Facebook-oldalán.

Kocsis Máté szerint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya miatt törvénymódosítást kellett hozni

Fotó: Képernyőfotó

Ruszin-Szendi Romulusz és a fegyverek

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak.

„Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni”

– hangoztatta Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza honvédelmi tanácsadója a párt egyik nyilvános fórumán. Videófelvétel bizonyítja, hogy a bukott vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg Tisza párt fórumain. A volt tábornok testén egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű sziluett, miközben a tiszás „szeretetországról” papol a hallgatóságnak.

Orbán Balázs szerint Ruszin-Szendi viselkedése túlmutat egy egyszerű szabálysértésen:

„Ruszin-Szendi Romulusz ezzel a tettével és az erőszakos viselkedésével átlépett egy határt, amelyről mindannyian reméltük, hogy senki nem fogja azt átlépni.”