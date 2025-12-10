Eljárás indult a fegyverével riogató Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Hírlevél
Szabálysértési eljárás alatt tokatábornok. Ruszin-Szendi Romulusz ügyében Budai Gyula tett feljelentést, mutatjuk, hogy áll az ügy.
A Legfőbb Ügyész tájékoztatása alapján a Szeghalmi Rendőrkapitányságon a szeghalmi fórumon történt fegyverviselés miatt, szabálysértési eljárás van folyamatban Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökkel szemben, aki egyben a Tisza párt képviselőjelöltje – írta Budai Gyula kormánypárti politikus Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz
Kocsis Máté szerint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya miatt törvénymódosítást kellett hozni
Fotó: Képernyőfotó

Ruszin-Szendi Romulusz és a fegyverek

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egy (vagy több) rendezvényére, miközben a tiszás „szeretetországról” beszélt a hallgatóságnak.

„Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni”

– hangoztatta Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza honvédelmi tanácsadója a párt egyik nyilvános fórumán. Videófelvétel bizonyítja, hogy a bukott vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg Tisza párt fórumain. A volt tábornok testén egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű sziluett, miközben a tiszás „szeretetországról” papol a hallgatóságnak.

Orbán Balázs szerint Ruszin-Szendi viselkedése túlmutat egy egyszerű szabálysértésen:

„Ruszin-Szendi Romulusz ezzel a tettével és az erőszakos viselkedésével átlépett egy határt, amelyről mindannyian reméltük, hogy senki nem fogja azt átlépni.”

Orbán Balázs: Nem megyünk pisztollyal emberek közé

A politikus így zárta gondolatmenetét:

„Szomorú, hogy mindössze egy évvel egy új ellenzéki párt megjelenése után idáig jutott a közélet.

