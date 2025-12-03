Hírlevél

Ruszin Szendi Romulusz

Ruszin Szendi Romulusz elismerte, hogy a Tisza Párt választási csalásra készül

Egy tatabányai fórumon szólta el magát az ex-tábornok. Arról beszélt, hogy már több vállalkozóval egyeztetnek a külföldön élő magyarok utaztatásáról, hogy biztosan itt legyenek a választás napjára – közölte az Ellenpont egy videóra hivatkozva.
Ruszin Szendi RomuluszTisza PártJó Szerencsét Tisza Sziget TatabányaválasztásMagyar Péter

Ruszin Szendi Romulusz még buszok bérléséről és a repülőjegyek kifizetéséről is említést tett. Ez a választási eljárásról szóló törvény megsértése, és bűncselekmény alapos gyanúját is felveti, hiszen a repülőjegy és vonatjegy ellenszolgáltatásnak minősül.

Ruszin Szendi Romulusz fegyverrel ment a Tisza Párt egyik fórumára (Fotó: Képernyőkép)
Ruszin Szendi Romulusz fegyverrel ment a Tisza Párt egyik fórumára – Fotó: Képernyőkép

Ruszin Szendi Romulusz, Magyar Péter bizalmasa, és a Tisza Párt képviselő-jelöltje néhány napja a Jó Szerencsét Tisza Sziget Tatabánya vendége volt. A néhány fős hallgatósága előtt szóba került a közelgő országgyűlési választás is, amelynek kapcsán Ruszin Szendi elárulta, hogy már elkezdték szervezni a Tisza-közeli vállalkozókkal a külföldön dolgozó magyarok választás napi hazabuszoztatását és repültetését.

Engem már kerestek meg vállalkozók, akik mondták, hogy tábornok úr, ha odaérünk, segítünk, én kifizetem tíz embernek a repülőjegyét. Én indítok két buszt Németországból, hozzuk haza őket a választás napjára. És ugye ezeket elkezdtük gyűjteni, és segíteni azoknak az embereknek, hogy jöjjenek haza, mert az a jó szavazat, ami itt van” 

– mondta el Ruszin Szendi Romulusz.

A teljes cikket az Ellenpont oldalán ide kattintva olvashatják.

 

 

