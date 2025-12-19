Magyar Péter embere háborús nyerészkedésről álmodozik – videó

Hátborzongató felvételt tett közzé Ruszin-Szendi Romuluszról a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence. A Facebook-videóban azt ecseteli a bukott tábornok, hogyan lehet egy államnak profitálnia egy háborúból. Mint fogalmazott a háborúban nyílnak úgynevezett „fehér területek”, amelyekre lehet licitálni.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

– És ha van kockázati tőke, mert ez egy kockázatos befektetés, akkor onnan lehet plusz pénzt, plusz értéket hazahozni. Ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség a gazdaságnak. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, vagy háború van, és van tőke, ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az ország – magyarázta Ruszin-Szendi Romulusz.

Luxusimádó háborúpártiság

Rétvári Bence rámutatott, a Tisza Párt ezért háborúpárti: pénzt akarnak rajta keresni. „Embertelenek!”– írta. Ahogy arról az Origo beszámolt, a luxusimádatáról Ruszin-Szendi Romulusz nyilvánvalóan brüsszeli és ukrán kottából játszik. Az egykori katonatiszt még vezérkari főnökként közel egymilliárd forintból építtetett magának luxusvillát egzotikus növényekkel, panoráma- és grillteraszokkal, pezsgőfürdővel, szaunával, mozi, biliárd- és szivarszobával, tükörablakos fényjátékkal az ágy felett.

A volt katona újabban a sorkatonaságot preferálja, és véleménye szerint a háborúba való belépés anyagilag is hasznos lehet az országnak. Arról persze nem beszél, hogy mennyibe kerül egy magyar katona élete.