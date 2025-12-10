Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ma reggel sem kímélte Brüsszelt – nem teszik zsebre, amit üzent

Ezt látnia kell!

Soha nem látott robbanás volt egy hatalmas fekete lyukban – a tudósok sem értik, mi történt

parlament

Rendkívüli ülést tart az Országgyűlés

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendkívüli ülést is tart szerdán az Országgyűlés, amelyen a képviselők a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló kormányzati előterjesztést vitatják meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
parlamentsegélyhitelBudapestOrszággyűléstörvényjavaslat

Az Országgyűlés rendkívüli ülése 15:30-tól kezdődik, és egyetlen napirendi pontja az a Budapesttel kapcsolatos jogszabályjavaslat, amely a preambulum szerint olyan jogi konstrukció megalkotását tűzte ki célul, amely finanszírozási lehetőséget nyújt a fizetési nehézséggel küzdő fővárosi önkormányzatnak a közszolgáltatások aggálytalan ellátása érdekében.

Budapest, 2025. november 6. Karácsony Gergely főpolgármester a főváros és a budapesti szakszervezettek közti egyeztetésen a Főpolgármesteri Hivatalban 2025. november 6-án. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Segélyhitel mellett szó lesz a 14. havi nyugdíjról 

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint szerdán negyed 11-kor kezdődik a hétfőn kezdődött ülés, amelyen csak határozathozatalok lesznek. Elsők között dönthetnek a képviselők egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról.

2026-tól a nyugdíjasok minden évben – a tizenharmadik havi nyugdíjon felül – tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek, amelynek összege 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka.

Határoznak egyebek mellett az Alkotmánybírósággal (Ab) összefüggő egyes törvények módosításáról, amely alapján az Ab soron kívül vizsgálja a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának tényét megállapító országgyűlési határozatot.

 

Döntés lesz a fegyvertartás szabályait pontosító, az egyes törvényeknek a közrend védelmét és a közbiztonság megerősítését, valamint a terrorizmus elleni fellépést szolgáló, továbbá a jogrendszer egységét fenntartani hivatott módosításáról is.

Elfogadhatják a képviselők a kis moduláris reaktorok jövőbeli magyarországi alkalmazásához szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelyben a parlament felkéri a kormányt, hogy folytasson előkészítő tevékenységet ezen reaktorok technológiájának és a potenciális gyártók ajánlatainak megismerése érdekében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!