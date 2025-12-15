Elképesztő lélekjelenlét: olyat tett egy kisfiú, amire még a felnőttek se mindig képesek

Hírlevél
Döbbenetes történetet osztott meg Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán: egy mindössze négyéves gyermek hívta a segélyhívót, amikor nem tudta felébreszteni az édesanyját. A kisfiú higgadtsága és a mentésirányító profizmusa együtt mentette meg egy nő életét.
Budapesten történt az az eset, amely még a sokat látott mentősöket is megindította. A kisfiú felismerte, hogy baj van, amikor édesanyja nem reagált, és azonnal tárcsázta a segélyhívót. A mentésirányító végig vonalban maradt, megnyugtatta a gyermeket, és pontos utasításokkal segítette a helyzet felmérését, aminek köszönhetően időben érkezett a segítség.

segélyhívó
A kisfiú, a segélyhívót értesítve megmentette édesanyja életét (Forrás: Pinterest)
Új mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat

Példamutató összefogás élet-halál helyzetben

A mentésirányító a beszélgetés során arra bátorította a kisfiút, hogy kérjen segítséget a szomszédoktól is. A gyermek pontosan leírta édesanyja állapotát, majd szó nélkül megtette, amit mondtak neki. A kiérkező mentők azonnal ellátták a nőt, aki alacsony vércukorszint miatt vált kontaktusképtelenné.

A gyors beavatkozás után a beteg rövid időn belül magához tért” 

– számolt be az esetről Takács Péter. Az édesanyát végül stabil állapotban szállították kórházba, életét pedig fia bátorsága és a mentésben részt vevők szakértelme mentette meg.

Gratulálok az Országos Mentőszolgálat kollégájának is a profi munkához!” 

írta az egészségügyi államtitkár, aki a gyereket „kis őrangyalnak” nevezte.

