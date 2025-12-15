Elképesztő lélekjelenlét: olyat tett egy kisfiú, amire még a felnőttek se mindig képesek

Példamutató összefogás élet-halál helyzetben

A mentésirányító a beszélgetés során arra bátorította a kisfiút, hogy kérjen segítséget a szomszédoktól is. A gyermek pontosan leírta édesanyja állapotát, majd szó nélkül megtette, amit mondtak neki. A kiérkező mentők azonnal ellátták a nőt, aki alacsony vércukorszint miatt vált kontaktusképtelenné.

A gyors beavatkozás után a beteg rövid időn belül magához tért”

– számolt be az esetről Takács Péter. Az édesanyát végül stabil állapotban szállították kórházba, életét pedig fia bátorsága és a mentésben részt vevők szakértelme mentette meg.

Gratulálok az Országos Mentőszolgálat kollégájának is a profi munkához!”

– írta az egészségügyi államtitkár, aki a gyereket „kis őrangyalnak” nevezte.