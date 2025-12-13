Selmeczi Gabriella: A Tisza-csomag az emberek életével játszik azzal, hogy fizetőssé tenné az egészségügyet

Selmeczi Gabriella, a Fidesz országgyűlési képviselője és frakcióvezető-helyettese a frakció közösségi oldalán közzé tett videós bejegyzésében aggodalmának adott hangot a Tisza-csomag egészségügyet érintő tervei miatt.

A Tisza-csomaggal a baloldal új köntösben, de a régi recepttel tér vissza a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint. Selmeczi Gabriella úgy látja, hogy a Tisza Párt 600 oldalas megszorító programja az egészségügyet is alapjaiban rombolná le. Eltörölnék az ingyenes ellátást, megszüntetnék a társadalombiztosítás rendszerét, és kötelező magánbiztosítást vezetnének be, ami a legszegényebbeket és a nyugdíjasokat sújtaná a leginkább. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Selmeczi Gabriella: Itt most az emberek életével és egészségével játszanak

A baloldal mindig ugyanazt akarja. Csak mindig egy új embert találnak hozzá, de a szándékuk ugyanaz”

- mondta a politikus, aki szerint a Tisza Párt által kidolgozott, több száz oldalas úgynevezett „gazdasági konvergenciaprogram” nem más, mint a Gyurcsány-korszak megszorításainak újracsomagolt változata, amely az egészségügyet, a családokat és a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeit is komolyan veszélyeztetné.

Selmeczi Gabriella kiemelte, hogy a Tisza-csomag egyik legaggasztóbb eleme az egészségügyet érinti.

A Tisza arra készül, hogy elveszi az ingyenes egészségügyi ellátást, kivezeti a társadalombiztosítást, és kötelező magánbiztosítókat hoz be helyette. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy megszűnne az ingyenes háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, térítésmentes szakorvosi vizsgálat vagy ingyenes kórházi kezelés. Azaz minden szolgáltatásért külön fizetni kellene, ahogy az a baloldali egészségügyi reformok idején, 2007-ben is történt."

- tette hozzá Selmeczi Gabriella.

A politikus szerint ez a terv különösen az alacsony jövedelműeket és a nyugdíjasokat sújtaná:

Lehet, hogy dönteniük kellene, befizetik a kötelező magánbiztosítást, vagy inkább élelmiszerre költik a pénzt. Ez embertelen helyzetbe hozná azokat, akik amúgy is nehezen élnek meg.”

A politikus felidézte ugyanakkor azt is, hogy egyszer már a baloldal próbálta fizetőssé tenni a magyar egészségügyet. Akkor azonban a jobboldal és a választók összefogása megakadályozta ezt.

Most ugyanezt a politikát akarják visszahozni, csak új név alatt. A Tisza Párt valójában a Gyurcsány-Bajnai-féle megszorítások szellemiségét viszi tovább”

- hangsúlyozta Selmeczi Gabriella.

A frakcióvezető-helyettes szerint a Tisza Párt programja nem a magyar emberek érdekeit szolgálja, hanem a brüsszeli elvárásokat teljesíti, amelyek az egészségügy privatizálását és a közszolgáltatások piacosítását szorgalmazzák.

Egész egyszerűen itt most az emberek életével és egészségével játszanak”

- mondta Selmeczi Gabriella, aki egyúttal felszólította a választókat, hogy ne engedjék, hogy újra fizetőssé váljon az egészségügy, és osszák meg a figyelmeztetést ismerőseikkel, barátaikkal, hogy mindenki tudja, mire készül a Tisza Párt.